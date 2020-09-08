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Posted 8 сентября 2020, 12:23

Published 8 сентября 2020, 12:23

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

В приморском городе разберутся с бездомными животными

В приморском городе разберутся с бездомными животными

8 сентября 2020, 12:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В крупном приморском городе наконец может быть решена проблема с безнадзорными животными.

Как сообщается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, накануне здесь был определен подрядчик для отлова безнадзорных животных.

Стоимость муниципального контракта на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа составила около 2,9 млн рублей.

«Ранее аукционная документация шесть раз размещалась на сайте госзакупок, но в связи с отсутствием заявок аукционы были признаны несостоявшимися», - рассказали сотрудники мэрии.

Согласно условиям контракта, после отлова бездомных животных следует транспортировать в приют. При необходимости им должны будут оказать помощь ветеринары. Каждую собаку или кошку обследуют, сделают ей прививку, а затем стерилизуют и прикрепят бирку.

«Если животное не проявляет признаков необоснованной агрессии, не удается установить владельца, то оно будет возвращено на прежнее место обитания», - сообщили представители МКУ УГО «Управление благоустройства».

В случае, если лохматый бездомный уже стар, либо болен, он будет содержаться в приюте до момента передачи новым владельцам или наступления естественной смерти.

В пресс-службе УГО подчеркнули, что умерщвление животных, содержащихся в приютах, категорически запрещается. Исключения составляют случаи, когда зверь получил раны, несовместимые с жизнью, или сильно страдает от боли.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Уссурийска неоднократно жаловались на бродячих собак. Так, местная жительница рассказала, что собачья свора «гадит на детской площадке», а зимой местные жители боялись зайти в магазин из-за стаи бездомных псов.

#Новости#Общество
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