В приморском городе разберутся с бездомными животными

Posted 8 сентября 2020, 12:23
Published 8 сентября 2020, 12:23
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Как сообщается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, накануне здесь был определен подрядчик для отлова безнадзорных животных.
Стоимость муниципального контракта на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа составила около 2,9 млн рублей.
«Ранее аукционная документация шесть раз размещалась на сайте госзакупок, но в связи с отсутствием заявок аукционы были признаны несостоявшимися», - рассказали сотрудники мэрии.
Согласно условиям контракта, после отлова бездомных животных следует транспортировать в приют. При необходимости им должны будут оказать помощь ветеринары. Каждую собаку или кошку обследуют, сделают ей прививку, а затем стерилизуют и прикрепят бирку.
«Если животное не проявляет признаков необоснованной агрессии, не удается установить владельца, то оно будет возвращено на прежнее место обитания», - сообщили представители МКУ УГО «Управление благоустройства».
В случае, если лохматый бездомный уже стар, либо болен, он будет содержаться в приюте до момента передачи новым владельцам или наступления естественной смерти.
В пресс-службе УГО подчеркнули, что умерщвление животных, содержащихся в приютах, категорически запрещается. Исключения составляют случаи, когда зверь получил раны, несовместимые с жизнью, или сильно страдает от боли.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Уссурийска неоднократно жаловались на бродячих собак. Так, местная жительница рассказала, что собачья свора «гадит на детской площадке», а зимой местные жители боялись зайти в магазин из-за стаи бездомных псов.