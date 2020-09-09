Количество излечившихся от коронавируса на Камчатке почти достигло 3,2 тысяч человек

Posted 9 сентября 2020, 06:35
Published 9 сентября 2020, 06:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Таким образом, общее количество инфицированных достигло почти четырех тысяч и составило 3981 человек.
Также за минувший вторник от инфекции избавился один человек, тем самым общее число выздоровевших почти достигло 3,2 тысяч человек.
В «ковидном» госпитале продолжает лечение 91 пациент. Из этого числа более 50 заражены пневмонией, вызванной COVID-19. Из 140 зарезервированных коек для зараженных инфекцией, свободными остаются 49 единиц.
Отметим, что с сегодняшнего дня, 9 сентября, режим самоизоляции в Камчатском крае отменен полностью. В том числе и для граждан возрастом старше 60 лет. Соответствующее постановление было подписано главой региона Владимиром Солодовым.
Между тем, снятие ограничений не коснётся прибывающих на полуостров в рабочих целях. Они, как и ранее, должны будут пройти двухнедельный карантин. На территории края по-прежнему действует масочно-перчаточный режим.
Однако, несмотря на снятие особого режима, власти пока не разрешили начать работу развлекательным учреждениям, а именно кинотеатрам и клубам, до того момента, пока они не согласуют свою деятельность с региональным Роспотребнадзором.
Чтобы количество заражений в Камчатском крае продолжало снижаться, жители региона обязаны соблюдать перчатно-масочный режим и «социальную дистанцию» не менее 1,5 метра в общественных местах. Минимизировать риск заболеть коронавирусом можно и с помощью длительного мытья рук, обработки поверхностей дезинфицирующими средствами.