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Posted 9 сентября 2020, 04:32

Published 9 сентября 2020, 04:32

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Остаётся высокой: оперштаб назвал новые цифры по COVID-19 в Приморье

Остаётся высокой: оперштаб назвал новые цифры по COVID-19 в Приморье

9 сентября 2020, 04:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За последние сутки стало известно об ещё 72 заболевших коронавирусом в Приморье. Всего на сегодняшний день диагноз поставлен 10284 жителям региона.

Как сообщили в краевом оперативном штабе, ещё один человек скончался от коронавируса. Итого жертвами опасного заболевания стало 109 человек.

При этом 74 человека выписалось, полностью излечившись от болезни. Сейчас в Приморье после коронавируса выписано из больниц 8630 человек.

Кроме того, в минувшие сутки за соблюдением режима следило 1110 специалистов административных комиссий, сотрудников МВД и Росгвардии. Проверено 2 166 магазинов, заведений общепита, транспорта, а также пляжей и баз отдыха. С 1389 приморцами проверил разъяснительную работу.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

#Новости#Общество#COVID-19
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