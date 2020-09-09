Остаётся высокой: оперштаб назвал новые цифры по COVID-19 в Приморье

Кроме того, в минувшие сутки за соблюдением режима следило 1110 специалистов административных комиссий, сотрудников МВД и Росгвардии. Проверено 2 166 магазинов, заведений общепита, транспорта, а также пляжей и баз отдыха. С 1389 приморцами проверил разъяснительную работу.