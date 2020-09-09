Остаётся высокой: оперштаб назвал новые цифры по COVID-19 в Приморье

Posted 9 сентября 2020, 04:32
Published 9 сентября 2020, 04:32
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в краевом оперативном штабе, ещё один человек скончался от коронавируса. Итого жертвами опасного заболевания стало 109 человек.
При этом 74 человека выписалось, полностью излечившись от болезни. Сейчас в Приморье после коронавируса выписано из больниц 8630 человек.
Кроме того, в минувшие сутки за соблюдением режима следило 1110 специалистов административных комиссий, сотрудников МВД и Росгвардии. Проверено 2 166 магазинов, заведений общепита, транспорта, а также пляжей и баз отдыха. С 1389 приморцами проверил разъяснительную работу.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».