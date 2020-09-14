«Глаза светятся»: стало известно об ещё одной встрече человека и тигра в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в начале сентября встреча человека и тигра произошла в Красноармейском районе края. Как отметили сотрудники центра «Амурский тигр», автолюбитель, столкнувшийся у дороги с большой полосатой кошкой, повёл себя очень правильно: мужчина не стал покидать машину, но снял хищника на камеру мобильного телефона из салона автомобиля.