«Глаза светятся»: стало известно об ещё одной встрече человека и тигра в Приморье

Posted 14 сентября 2020, 12:33
Published 14 сентября 2020, 12:33
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Как сообщается на официальной странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram, предположительно, происшествие случилось в Яковлевском районе края.
«Автомобилист разглядел в кустах амурского тигра», - рассказали сотрудники центра.
На кадрах размещённого в соцсети видео видно, как хищник некоторое время внимательно смотрит на человека, который предусмотрительно не стал покидать салон автомобиля, а потом медленно разворачивается и исчезает в лесной чаще.
Подписчики эмоционально отреагировали на случившееся:
«Самые прекрасные животные на планете Земля»,
«Как все-таки интересно жить в Приморском крае с таким соседом»,
«Партизан»,
«Пупсик хвостатый, из засады наблюдает»,
«Глаза светятся! Тигруша хорошенький», - прокомментировали пользователи соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в начале сентября встреча человека и тигра произошла в Красноармейском районе края. Как отметили сотрудники центра «Амурский тигр», автолюбитель, столкнувшийся у дороги с большой полосатой кошкой, повёл себя очень правильно: мужчина не стал покидать машину, но снял хищника на камеру мобильного телефона из салона автомобиля.