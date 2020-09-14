vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2020, 12:33

Published 14 сентября 2020, 12:33

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Глаза светятся»: стало известно об ещё одной встрече человека и тигра в Приморье

14 сентября 2020, 12:33
Очередная встреча человека и тигра произошла в Приморье.

Как сообщается на официальной странице центра «Амурский тигр» в социальной сети Instagram, предположительно, происшествие случилось в Яковлевском районе края.

«Автомобилист разглядел в кустах амурского тигра», - рассказали сотрудники центра.

На кадрах размещённого в соцсети видео видно, как хищник некоторое время внимательно смотрит на человека, который предусмотрительно не стал покидать салон автомобиля, а потом медленно разворачивается и исчезает в лесной чаще.

Подписчики эмоционально отреагировали на случившееся:

«Самые прекрасные животные на планете Земля»,

«Как все-таки интересно жить в Приморском крае с таким соседом»,

«Партизан»,

«Пупсик хвостатый, из засады наблюдает»,

«Глаза светятся! Тигруша хорошенький», - прокомментировали пользователи соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в начале сентября встреча человека и тигра произошла в Красноармейском районе края. Как отметили сотрудники центра «Амурский тигр», автолюбитель, столкнувшийся у дороги с большой полосатой кошкой, повёл себя очень правильно: мужчина не стал покидать машину, но снял хищника на камеру мобильного телефона из салона автомобиля.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика