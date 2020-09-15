Картина дня в Приморье: возвращение лета, жертва COVID и гибель собаки губернатора

Posted 15 сентября 2020, 13:23
Published 15 сентября 2020, 13:23
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Лето возвращается?
Во вторник, 15 сентября, лето словно вернулось в Приморье. На территории края резко потеплело, жителей региона порадовала солнечная погода, которая, по данным синоптиков, сохранится и в среду. Местами воздух прогреется до +21… +25 градусов. В среду ночью и в течение дня осадков не будет — лишь к вечеру возможен небольшой дождь. Кроме того, усилится юго-восточный ветер.
Новая жертва COVID-19
За прошедшие сутки в Приморье стало известно ещё о 68 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых опасной инфекцией в крае составило уже 10701 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки ещё 110 приморцев сумели победить болезнь. Общее число выздоровевших после COVID-19 в регионе составило 9086 человек. Ещё один человек, к сожалению, скончался. Таким образом, общее число жертв коронавируса в крае достигло 110.
«Берегите своих питомцев»
Собака губернатора Приморья Олега Кожемяко по кличке Юка, потерявшаяся в минувшие выходные в районе станции Санаторная, погибла под колёсами поезда. Об этом глава региона сообщил во вторник, 15 сентября, на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Смерть своей любимицы Олег Николаевич назвал «большой потерей». Также губернатор призвал жителей региона беречь своих питомцев.