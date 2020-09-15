Картина дня в Приморье: возвращение лета, жертва COVID и гибель собаки губернатора

За прошедшие сутки в Приморье стало известно ещё о 68 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых опасной инфекцией в крае составило уже 10701 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки ещё 110 приморцев сумели победить болезнь. Общее число выздоровевших после COVID-19 в регионе составило 9086 человек. Ещё один человек, к сожалению, скончался. Таким образом, общее число жертв коронавируса в крае достигло 110.