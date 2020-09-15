vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября 2020, 06:27

Published 15 сентября 2020, 06:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На ногах младшей дочери Ольги Рапунцель заметили подозрительные синяки

На ногах младшей дочери Ольги Рапунцель заметили подозрительные синяки

15 сентября 2020, 06:27
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
В сети идет активное обсуждение совместного ребенка звезд «Дома-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко. Звезда реалити-шоу жалуется на хейтеров, называя их «людьми без головы» из-за того, что те утверждают, что с её детьми не все в порядке.

Первую дочку Василису Ольга Рапунцель родила 1 апреля 2018, транслируя роды в прямом эфире. Со второй они решили оставить этот интимный процесс за кадром, показав лишь подготовку к родам. Лицо её также не показывали, пока не провели крестины.

Звездная пара решила вернуться на проект спустя два месяца после того, как родилась младшая София. Родители вернулись на проект из-за того, что им не хватало денег, а «Дом-2» позволяет неплохо заработать. Телезвезда отмечает, что не может проводить с детьми достаточного количества времени из-за того, что много времени проводит на съемках и планирует завести им личный блог.

Недоброжелатели Ольги Рапунцель в Instagram под публикациями с детьми пишут о том, что с ребенком что-то не в порядке и его стоит сводить к врачу, кто-то отмечал, что на ножках малышки есть синяки, а сама она очень крупная для трехмесячного ребенка.

#Желтые новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика