На ногах младшей дочери Ольги Рапунцель заметили подозрительные синяки

Posted 15 сентября 2020, 06:27
Published 15 сентября 2020, 06:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Первую дочку Василису Ольга Рапунцель родила 1 апреля 2018, транслируя роды в прямом эфире. Со второй они решили оставить этот интимный процесс за кадром, показав лишь подготовку к родам. Лицо её также не показывали, пока не провели крестины.
Звездная пара решила вернуться на проект спустя два месяца после того, как родилась младшая София. Родители вернулись на проект из-за того, что им не хватало денег, а «Дом-2» позволяет неплохо заработать. Телезвезда отмечает, что не может проводить с детьми достаточного количества времени из-за того, что много времени проводит на съемках и планирует завести им личный блог.
Недоброжелатели Ольги Рапунцель в Instagram под публикациями с детьми пишут о том, что с ребенком что-то не в порядке и его стоит сводить к врачу, кто-то отмечал, что на ножках малышки есть синяки, а сама она очень крупная для трехмесячного ребенка.