На ногах младшей дочери Ольги Рапунцель заметили подозрительные синяки

Звездная пара решила вернуться на проект спустя два месяца после того, как родилась младшая София. Родители вернулись на проект из-за того, что им не хватало денег, а «Дом-2» позволяет неплохо заработать. Телезвезда отмечает, что не может проводить с детьми достаточного количества времени из-за того, что много времени проводит на съемках и планирует завести им личный блог.