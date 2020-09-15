«Партия власти» укрепляет позиции в Приморье

Posted 15 сентября 2020, 03:51
Published 15 сентября 2020, 03:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По сравнению с результатами предыдущих выборов, состоявшихся в 2015 году, «партия власти» нарастила свои показатели на 8,8%. Эксперты связывают это с несколькими факторами, прежде всего, с тем, что региональное отделение «Единой России» возглавил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
По мнению политолога Андрея Кудисова, главе региона с командой удается успешно совмещать решение партийных и управленческих задач.
«Изначально назначение ряда губернаторов секретарями региональных отделений «Единой России» на спаде ее популярности у граждан выглядело неоднозначным. Однако практика показывает, что в большинстве случаев оно себя оправдало.
В Приморье губернатору Олегу Кожемяко и его заместителю, курирующему внутреннюю политику, Антону Волошко в значительной мере удалось синхронизировать работу власти и «Единой России» на ключевых направлениях развития, на нацпроектах. Это позволяет партии укреплять свои лидерские позиции, расширять свое представительство на разных уровнях власти. Прежде всего, за счет совместной серьезной и качественной кадровой работы с внутриполитическим блоком правительства региона, а также способности гибко использовать весь имеющийся инструментарий для решения возникающих задач. Здесь и проработка предвыборной программы, которая перекликается с тем, что делает власть, и содержательно интересная избирателям, и образ губернатора, своими действиями и заявлениями это подтверждающего.
Людям нравится, когда интересуются их мнением, когда с ними разговаривают. К тому же, если есть о чем говорить — о ближайшем будущем — отчего не поговорить? Поэтому неудивительно, что личные предвыборные встречи кандидатов от «партии власти» с избирателями стали одной из важнейших составляющих завершившейся избирательной кампании. Думаю, «Единая Россия» этот опыт тщательно проанализирует, и лучшие практики использует на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы», — считает эксперт.
По информации известного регионального телеграм-канала «Эксперты Приморского края», распределение депутатских мандатов по итогам голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных округов и районов Приморского края 13 сентября 2020 года следующее:
— Дальнереченский муниципальный район: из 15 мандатов 12 «Единая Россия»;
— Кировский муниципальный район: из 18 мандатов 14 «Единая Россия» (было 12), 2 «Справедливая Россия», 2 самовыдвиженцы;
— Лазовский муниципальный округ: из 15 мандатов 12 «Единая Россия» (было 6), 2 ЛДПР, 1 самовыдвиженец;
— Михайловский муниципальный район: из 17 мандатов 15 «Единая Россия» (было 9), 1 «Справедливая Россия», 1 самовыдвиженец;
— Октябрьский муниципальный округ: из 15 мандатов 14 «Единая Россия» (было 9), 1 «Справедливая Россия»;
— Пожарский муниципальный район: из 18 мандатов 14 «Единая Россия» (было 13), 1 КПРФ, 3 самовыдвиженцы;
— Тернейский муниципальный округ: из 15 мандатов 14 «Единая Россия», 1 КПРФ;
— Ханкайский муниципальный округ: из 15 мандатов 12 «Единая Россия», 3 самовыдвиженцы;
— Хорольский муниципальный округ: из 15 мандатов 14 «Единая Россия» (было 12), 1 ЛДПР;
— Черниговский муниципальный район: из 15 мандатов 7 «Единая Россия», 1 ЛДПР, 7 самовыдвиженцев.
— Шкотовский муниципальный район: из 17 мандатов 8 «Единая Россия», 4 КПРФ, 5 самовыдвиженцев.