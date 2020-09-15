«Партия власти» укрепляет позиции в Приморье

В Приморье губернатору Олегу Кожемяко и его заместителю, курирующему внутреннюю политику, Антону Волошко в значительной мере удалось синхронизировать работу власти и «Единой России» на ключевых направлениях развития, на нацпроектах. Это позволяет партии укреплять свои лидерские позиции, расширять свое представительство на разных уровнях власти. Прежде всего, за счет совместной серьезной и качественной кадровой работы с внутриполитическим блоком правительства региона, а также способности гибко использовать весь имеющийся инструментарий для решения возникающих задач. Здесь и проработка предвыборной программы, которая перекликается с тем, что делает власть, и содержательно интересная избирателям, и образ губернатора, своими действиями и заявлениями это подтверждающего.