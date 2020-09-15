«Посыпались штрафы»: водители Владивостока пришли в панику от нововведения на мосту

Posted 15 сентября 2020, 03:58
Published 15 сентября 2020, 03:58
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В паблике «Экипажи ДПС» объяснили, что связано это с нововведением.
«Поставили временный знак ограничения скорости 40 и быстро перенастроили фото-радарные комплексы. Теперь не больше 60 можно там ездить, чтобы не получить штраф», — пишет автор публикации.
Однако не все в комментариях согласились смириться с новыми условиями.
«Знаки жёлтые — временные. Это не соответствует ГОСТу ПДД, значит, не имеют права штрафовать — надо обжаловать это решение»;
«Там на въезде на мост на табличке стоит ограничение 40. Для особо слепых. Сегодня ехала там ~60 км/ч, так мне что в левой полосе, что в правой в спину дышали… Вот, видимо, те, которые со штрафами тут»;
«Ну и? Надо на знаки смотреть, когда ездишь. Даже если временный, это не значит, что нужно нарушать»;
«Почитала комментарии. Нда, ну и люди у нас. Забавные. Нарушают, ещё и возмущаются».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на дороге Владивосток — Артём в районе Щитовой работает камера, которая регистрирует нарушения скоростного режима. По словам автора поста, радар её не берёт, так как она работает на замер пройденного расстояния за количество времени. Однако комментаторы под постом отметили, что на данном участке стоит обычная камера, а перед ней — предупреждающий об ограничении скорости знак.