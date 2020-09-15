«Посыпались штрафы»: водители Владивостока пришли в панику от нововведения на мосту

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на дороге Владивосток — Артём в районе Щитовой работает камера, которая регистрирует нарушения скоростного режима. По словам автора поста, радар её не берёт, так как она работает на замер пройденного расстояния за количество времени. Однако комментаторы под постом отметили, что на данном участке стоит обычная камера, а перед ней — предупреждающий об ограничении скорости знак.