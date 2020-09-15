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Posted 15 сентября 2020, 05:45

Published 15 сентября 2020, 05:45

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

«Руки отрезать могло»: машина утонула посреди проезжей части в Приморье

15 сентября 2020, 05:45
Сюжет
Происшествие
На дороге в селе Виноградовка Анучинского района Приморья прямо посреди проезжей части утонул автомобиль. Вытаскивать иномарку пришлось на буксире.

Как рассказали в паблике «Экипажи ДПС», многие на этом участке пути просто разворачивались и ехали в обратную сторону.

Комментаторы осудили в том числе и владельца машины.

«Каким идиотом надо быть, чтобы поехать по такой воде!»;

«Не в Японии, так тут утонула. Жалко тачку»;

«Да всё нормально с ней будет, вода-то пресная. Подсохнет — и в путь!»;

«Зачем они за трос держат? Руки бы отрезало, если бы он лопнул»;

«Это Арсеньевку так разлило? Жесть. Теперь месяц будет устаканиваться всё, в берега входить»;

«За хариусом речным рванул, видимо. И неудачно»;

Напомним, «Восток-Медиа» писало о сообщении синоптиков и предупреждении МЧС о том, что Арсеньевка вышла из берегов. Участок дороги от Виноградовки до Анучино сейчас сильно затоплен.

#Новости#Происшествие#Паводок
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