«Руки отрезать могло»: машина утонула посреди проезжей части в Приморье

Posted 15 сентября 2020, 05:45
Published 15 сентября 2020, 05:45
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Как рассказали в паблике «Экипажи ДПС», многие на этом участке пути просто разворачивались и ехали в обратную сторону.
Комментаторы осудили в том числе и владельца машины.
«Каким идиотом надо быть, чтобы поехать по такой воде!»;
«Не в Японии, так тут утонула. Жалко тачку»;
«Да всё нормально с ней будет, вода-то пресная. Подсохнет — и в путь!»;
«Зачем они за трос держат? Руки бы отрезало, если бы он лопнул»;
«Это Арсеньевку так разлило? Жесть. Теперь месяц будет устаканиваться всё, в берега входить»;
«За хариусом речным рванул, видимо. И неудачно»;
Напомним, «Восток-Медиа» писало о сообщении синоптиков и предупреждении МЧС о том, что Арсеньевка вышла из берегов. Участок дороги от Виноградовки до Анучино сейчас сильно затоплен.