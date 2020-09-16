Приморские безработные получат дополнительные федеральные выплаты за сентябрь

Сегодня размер пособия по безработице в Приморье с учётом районного коэффициента варьируется от 1800 до 14556 рублей в зависимости от категории получателя. Регистрация новых безработных возможна дистанционно при помощи портала «Работа в России», а приглашение на перерегистрацию граждане получают на почту. В Приморье работает краевой центр занятости населения и его подразделения в нескольких городах — их контакты опубликованы на портале краевого министерства труда и социальной политики. Консультанты центра занятости готовы помогать гражданам в поиске работы, а в период безработицы люди получают пособие в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.