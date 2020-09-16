Приморские безработные получат дополнительные федеральные выплаты за сентябрь

Posted 16 сентября 2020, 01:36
Published 16 сентября 2020, 01:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Решено продлить на сентябрь выплату в размере 3 тысяч рублей на каждого ребёнка, чьи родители (или хотя бы один из них) потеряли работу. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 12 сентября подписал распоряжение об этом. Финансовое обеспечение этой меры поддержки граждан по всей стране составит более 35 миллиардов рублей. В Приморье поступит дополнительно 360 миллионов рублей.
Изначально дополнительная выплата к пособию по безработице в Приморском крае полагалась только тем гражданам, которые потеряли работу после 1 марта. Позднее категорию получателей доплаты расширили — в течение трёх месяцев, с июня по август, по 3000 рублей на каждого ребёнка получали все семьи, в которых один из родителей лишился работы. Сегодня меру поддержки продлили и на сентябрь.
Сегодня размер пособия по безработице в Приморье с учётом районного коэффициента варьируется от 1800 до 14556 рублей в зависимости от категории получателя. Регистрация новых безработных возможна дистанционно при помощи портала «Работа в России», а приглашение на перерегистрацию граждане получают на почту. В Приморье работает краевой центр занятости населения и его подразделения в нескольких городах — их контакты опубликованы на портале краевого министерства труда и социальной политики. Консультанты центра занятости готовы помогать гражданам в поиске работы, а в период безработицы люди получают пособие в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.