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Posted 16 сентября 2020, 12:21

Published 16 сентября 2020, 12:21

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В Приморском театре кукол готовят премьеру

В Приморском театре кукол готовят премьеру

16 сентября 2020, 12:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Культура в Приморском крае
Приморский краевой театр кукол готовит сюрприз для маленьких зрителей. Премьера новой постановки состоится в октябре.

Приморский театр кукол 10 октября представит зрителям постановку нового детского спектакля «Курочка-ряба».

Для нового спектакля созданы аутентичные декорации и, конечно же, главные герои — Дедка, Бабка, Курочка-ряба, Мышка и золотое яйцо.

Все желающие смогут увидеть воплощение детской сказки на большой сцене.

Также осенью, в рамках обменных гастролей, Приморский театр кукол выступит с гастролями в кукольном театре Улан-Уде в Республике Бурятия.

Приморский краевой театр кукол — старейший театр кукол Дальнего Востока. Он создан 25 декабря 1939 года решением Приморского крайисполкома. Много поколений жителей Владивостока и края выросло на спектаклях — добрых, волшебных, забавных, поучительных. Сотни премьер, тысячи представлений дал театр кукол за эти годы. Он побывал в десятках городов и сел. Его искусству аплодировали зрители Польши, Японии, Кореи.

Главная цель их работы — создать «Золотую библиотеку» лучших сказок мира. И сегодня в репертуаре театра Андерсен и Толстой, Киплинг и Чуковский, Перро и Аксаков. Сказки — русские, французские, польские, татарские, арабские… Ну и конечно, современные сказки, в том числе написанные дальневосточными авторами. Спектакли в театре музыкальные, пластические, с куклами разных видов и размеров.

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