В Приморском театре кукол готовят премьеру

Главная цель их работы — создать «Золотую библиотеку» лучших сказок мира. И сегодня в репертуаре театра Андерсен и Толстой, Киплинг и Чуковский, Перро и Аксаков. Сказки — русские, французские, польские, татарские, арабские… Ну и конечно, современные сказки, в том числе написанные дальневосточными авторами. Спектакли в театре музыкальные, пластические, с куклами разных видов и размеров.