Екатерина Козеева назвала обоих участников первого матча достойными победы

Posted 17 сентября 2020, 11:43
Published 17 сентября 2020, 11:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Обе команды серьезно подготовились к диспуту — видно, что заранее продумывали доводы, выстраивали дискуссионную линию, отметила Козеева. В аргументации, по ее оценкам, все же чуть сильнее был Волгоград. Что касается полемики, небольшой перевес она отдала Оренбургу.
«Артистизм — я бы поставили 10 и тем и другим. Но раз все-таки у нас конкурс, то Оренбург — 8, Волгоград — 7», — сообщила Екатерина.
Эксперт добавила, что не смогла бы называть своим фаворитом ни одного из претендентов на победу:
«Я до конца не понимала, как распределю баллы. Составила табличку и начала по критериям проставлять плюсы и минусы. Где было больше плюсов — такие баллы и вышли».
На следующем этапе в ¼ финала «Дебаттла» команда Оренбурга встретится с победителем пары Тюмень — Нижний Тагил.