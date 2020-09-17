Картина дня в Приморье: аномальное тепло, нападение на ребёнка и онлайн-обучение

Posted 17 сентября 2020, 13:57
Published 17 сентября 2020, 13:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Аномальное тепло
В Приморье ожидается аномально тёплая погода. Температура может подняться до значений на 3-10 градусов выше климатической нормы – рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в сентябре температура воздуха в крае достигнет 25 градусов. Таким образом, ещё есть надежда на то, что дожди и туманы в ближайшее время отступят, и в регионе установится тёплая солнечная погода.
Нападение псов
В Находке стая бездомных собак напала на ребёнка. Один пёс вцепился в руку девочки, но в это время на помощь подоспел случайный прохожий, который отогнал агрессивное животное. В настоящее время в случившемся разбирается Следственный комитет, который проводит доследственную проверку по статье «Халатность» и опрашивает очевидцев происшествия.
Ушли на «дистанционку»
В приморских школах уже 20 классов перевели на онлайн-формат обучения — у некоторых учеников зафиксировали заражение COVID-19. Чтобы избежать распространения болезни, школьников отправили учиться домой, но под присмотром врачей. Как отметили в краевом Роспотребнадзоре, родителям при первых признаках простуды у ребёнка следует сразу обращаться к специалистам или рассказать обо всём классному руководителю. Больного ребёнка не стоит отправлять в школу и в детский сад.