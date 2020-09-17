Картина дня в Приморье: аномальное тепло, нападение на ребёнка и онлайн-обучение

В Приморье ожидается аномально тёплая погода. Температура может подняться до значений на 3-10 градусов выше климатической нормы – рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в сентябре температура воздуха в крае достигнет 25 градусов. Таким образом, ещё есть надежда на то, что дожди и туманы в ближайшее время отступят, и в регионе установится тёплая солнечная погода.