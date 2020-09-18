Лихой приморский субарист вылетел на встречку и протаранил Приус

Posted 18 сентября 2020, 07:25
Published 18 сентября 2020, 07:25
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Вскоре после ДТП на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Полицейским удалось установить обстоятельства аварии. Они сообщили, что автомобилист влетел в Тойота Приус, который двигался по своей полосе. Водителя Субару госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ведомства отметили, что его стаж вождения составляет 19 лет.
Сейчас полиция ведёт проверку. Специалисты назначили ряд исследований.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на дороге в Новошахтинский недалеко от Уссурийска перевернулся на бок грузовик, перевозивший асфальт. В этом месте образовался затор.