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Posted 18 сентября 2020, 07:25

Published 18 сентября 2020, 07:25

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Лихой приморский субарист вылетел на встречку и протаранил Приус

Лихой приморский субарист вылетел на встречку и протаранил Приус

18 сентября 2020, 07:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
ГИБДД Артёма проводит проверку с участием Субару Форестер, водитель которой слишком сильно разогнался, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Вскоре после ДТП на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Полицейским удалось установить обстоятельства аварии. Они сообщили, что автомобилист влетел в Тойота Приус, который двигался по своей полосе. Водителя Субару госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ведомства отметили, что его стаж вождения составляет 19 лет.

Сейчас полиция ведёт проверку. Специалисты назначили ряд исследований.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на дороге в Новошахтинский недалеко от Уссурийска перевернулся на бок грузовик, перевозивший асфальт. В этом месте образовался затор.

#Новости#Происшествие#ДТП
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