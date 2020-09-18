Лихой приморский субарист вылетел на встречку и протаранил Приус

Вскоре после ДТП на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Полицейским удалось установить обстоятельства аварии. Они сообщили, что автомобилист влетел в Тойота Приус, который двигался по своей полосе. Водителя Субару госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники ведомства отметили, что его стаж вождения составляет 19 лет.