На выборах в Приморье случилась боевая ничья

Posted 18 сентября 2020, 03:17
Published 18 сентября 2020, 03:17
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Так решили депутаты Законодательного собрания Приморского края, в свое время принявшие Избирательный кодекс Приморского края. Документ указывает, что наделить кого-либо правом представлять интересы граждан могут исключительно избиратели.
Депутатов муниципального комитета села Безверхово выбирали по двум пятимандатным избирательным округам. В каждом округе победителями становились те кандидаты, кто по итогам голосования заняли первые пять мест. Но в избирательном округе № 2 все пошло не так, как обычно. Подсчет голосов, отданных за кандидатов, быстро выявил обладателей четырех депутатских мандатов. А вот определить пятого депутата не получилось: сразу два участника выборов набрали одинаковое число голосов избирателей. Это самовыдвиженец Батоев — ранее судимый житель села Барабаш, и действующий депутат от «Единой России» Александр Чемоданов, хорошо известный жителям Безверхово и его окрестностей.
Замешательство Хасанской территориальной избирательной комиссии, впервые столкнувшейся с подобным казусом, разрешил Избирательный кодекс Приморского края. Согласно его положениям, спорный депутатский мандат один из претендентов все же получит. Но только через год, если сможет выиграть повторные выборы. А пока муниципальный комитет села Безверхово будет работать в неполном составе: девять из десяти депутатов избрано, что, по закону, делает этот представительный орган власти правомочным для принятия решений в его компетенции.
Подобные ситуации, когда претенденты на выборные должности набирают равное количество голосов избирателей, хотя и редки, но все же случаются. И решаются такие споры по-разному, в зависимости от нюансов регионального избирательного законодательства. Например, в Ярославской области судьбу спорного мандата решает жребий. А в некоторых других регионах страны первенство, а вместе с ним и депутатский мандат, получает тот претендент, которого соответствующая избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом раньше, чем его соперника.