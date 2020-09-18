На выборах в Приморье случилась боевая ничья

Депутатов муниципального комитета села Безверхово выбирали по двум пятимандатным избирательным округам. В каждом округе победителями становились те кандидаты, кто по итогам голосования заняли первые пять мест. Но в избирательном округе № 2 все пошло не так, как обычно. Подсчет голосов, отданных за кандидатов, быстро выявил обладателей четырех депутатских мандатов. А вот определить пятого депутата не получилось: сразу два участника выборов набрали одинаковое число голосов избирателей. Это самовыдвиженец Батоев — ранее судимый житель села Барабаш, и действующий депутат от «Единой России» Александр Чемоданов, хорошо известный жителям Безверхово и его окрестностей.