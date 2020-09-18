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Posted 18 сентября 2020, 03:17

Published 18 сентября 2020, 03:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На выборах в Приморье случилась боевая ничья

На выборах в Приморье случилась боевая ничья

18 сентября 2020, 03:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Депутат
В единый день голосования 13 сентября на выборах депутатов Безверховского сельского поселения Хасанского района два кандидата набрали одинаковое количество голосов. Победителя предвыборной гонки выявят на повторных выборах, которые состоятся через год.

Так решили депутаты Законодательного собрания Приморского края, в свое время принявшие Избирательный кодекс Приморского края. Документ указывает, что наделить кого-либо правом представлять интересы граждан могут исключительно избиратели.

Депутатов муниципального комитета села Безверхово выбирали по двум пятимандатным избирательным округам. В каждом округе победителями становились те кандидаты, кто по итогам голосования заняли первые пять мест. Но в избирательном округе № 2 все пошло не так, как обычно. Подсчет голосов, отданных за кандидатов, быстро выявил обладателей четырех депутатских мандатов. А вот определить пятого депутата не получилось: сразу два участника выборов набрали одинаковое число голосов избирателей. Это самовыдвиженец Батоев — ранее судимый житель села Барабаш, и действующий депутат от «Единой России» Александр Чемоданов, хорошо известный жителям Безверхово и его окрестностей.

Замешательство Хасанской территориальной избирательной комиссии, впервые столкнувшейся с подобным казусом, разрешил Избирательный кодекс Приморского края. Согласно его положениям, спорный депутатский мандат один из претендентов все же получит. Но только через год, если сможет выиграть повторные выборы. А пока муниципальный комитет села Безверхово будет работать в неполном составе: девять из десяти депутатов избрано, что, по закону, делает этот представительный орган власти правомочным для принятия решений в его компетенции.

Подобные ситуации, когда претенденты на выборные должности набирают равное количество голосов избирателей, хотя и редки, но все же случаются. И решаются такие споры по-разному, в зависимости от нюансов регионального избирательного законодательства. Например, в Ярославской области судьбу спорного мандата решает жребий. А в некоторых других регионах страны первенство, а вместе с ним и депутатский мандат, получает тот претендент, которого соответствующая избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом раньше, чем его соперника.

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#Новости#Хасанский район#Депутат#Власть
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