Устроили серьёзную пробку: Автобус и грузовик столкнулись на повороте во Владивостоке

Согласно данным Яндекс.Пробки, именно на этом повороте сейчас образовалась достаточно серьёзная пробка. При этом, на остальных улицах в этом районе дорожная загруженность — на среднем уровне. Судя по картам, при подъезде к Борисенко затор постепенно рассасывается.