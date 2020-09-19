Устроили серьёзную пробку: Автобус и грузовик столкнулись на повороте во Владивостоке

Posted 19 сентября 2020, 09:38
Published 19 сентября 2020, 09:38
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Фотографии с места происшествия очевидец разместил в паблике «Экипажи ДПС».
Судя по всему, ДТП случилось в вечернее время, на закате.
Согласно данным Яндекс.Пробки, именно на этом повороте сейчас образовалась достаточно серьёзная пробка. При этом, на остальных улицах в этом районе дорожная загруженность — на среднем уровне. Судя по картам, при подъезде к Борисенко затор постепенно рассасывается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе между Артёмом и посёлком Заводской в Приморье водитель такси потерял управление и съехал в кювет.