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Posted 19 сентября 2020, 09:38

Published 19 сентября 2020, 09:38

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Устроили серьёзную пробку: Автобус и грузовик столкнулись на повороте во Владивостоке

19 сентября 2020, 09:38
Сюжет
Происшествие
На повороте улицы Спортивной во Владивостоке автобус «притёр» грузовик. Произошло это при повороте транспортного средства.

Фотографии с места происшествия очевидец разместил в паблике «Экипажи ДПС».

Судя по всему, ДТП случилось в вечернее время, на закате.

Согласно данным Яндекс.Пробки, именно на этом повороте сейчас образовалась достаточно серьёзная пробка. При этом, на остальных улицах в этом районе дорожная загруженность — на среднем уровне. Судя по картам, при подъезде к Борисенко затор постепенно рассасывается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе между Артёмом и посёлком Заводской в Приморье водитель такси потерял управление и съехал в кювет.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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