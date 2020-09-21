Готовьтесь, отключат почти на сутки: тысячи жителей Владивостока останутся без воды

Posted 21 сентября 2020, 09:51
Published 21 сентября 2020, 09:51
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По данным на официальном сайте «Приморского водоканала», холодное водоснабжение отключат из-за ремонтных работ с 3 часов ночи до 23:45.
Приготовить тазы и вёдра придётся жителям Эгершельда, центра Владивостока, Первой Речки и других районов города.
Почти сутки холодной воды не будет у потребителей по следующим адресам:
ВНС «Казанская»: Авраменко. Бестужева, 5, 6а, 8. Верхнепортовая. Импортная. Казанская 1, 2, 4, 4/6, 5, 5а, 7, 9. Керченская, 7-11. Крыгина. Лейтенанта Шмидта. Леонова. Лукоморье. Морозова. Паллады. Парусная. Перекопский пер. Пестеля. Полевая. Пристанская. Рейдовая. Розничная. Самарская. Саратовская. Севастопольская. Симбирская. Сипягина. Софьи Перовской. Станюковича. Стрельникова, 3-9, 4-14. Токаревская кошка. Чернышевского. Ялтинская, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 12, 14, 16а, 18. Ярославская.
ВНС «Некрасовская»: Авроровская, 24. Аксаковская. Аксаковский переулок. Амурская, 1, 3, 3а, 4, 6. Башидзе, 1а. Бульварная, 15. Володарского, 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47. Волочаевская, 25, 25а, 28. Всеволода Сибирцева, 42, 46 ,59, 71, 77, 105. Гоголя, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 33, 35, 39а, 41, 48, 54. Грибоедова, 42б, 46, 47, 48, 54. Державина, 3, 6, 7, 11-23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59. Железнодорожная, 3. Карамзина, 3, 5, 7. Карьерный пер., 2, 5-9а. Краснознаменный переулок, 10, 12, 12/2, 29. Красного знамени, 39-51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65г, 66, 66б, 69а-77, 76а-104а, 85, 87, 91, 93, 107-115, 119, 121. Крылова, 58. Ломоносова, 5 ст.2. Луцкого, 16, 21. Металлистов, 5, 5а, 11. Московская, 1. Некрасовская, 6а, 9-13, 29, 36-40, 46-58а, 51в, 53, 53а, 53б, 53в, 70-76а, 88, 88а, 90, 100. Некрасовский пер., 1-21, 6, 18, 24-32. Нерчинская, 2-10, 3, 10, 21-27, 32-58. Огарева, 5. Океанский проспект, 20-40, 41, 46, 48, 81-89, 92, 94, 97-109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123в, 129б, 131в, 133, 135. Октябрьская, 2, 14-20а, 20ст.2. Отлогая, 4, 6, 10. Острякова, 1-7, 2-10. Партизанский проспект, 2, 2а, 3, 6-44, 9, 13-19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58в, 59. Пожарского, 3а, 5. Пологая, 50, 53, 53а, 55, 54-68а, 63-69а, 72. Полонского, 7, 19, 25-33, 46. Прапорщика Комарова, 19-35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53 ,54, 56, 62. Союзная, 17, 19, 20 ,20а, 28, 28б, 32в, 36, 40. Толстого, 5б, 5г, 23, 25, 27-37, 38 ст.2, 40а, 41в, 47. Томская, 6, 17а, 19, 21. Тургенева, 8, 11а, 11б, 12а. Суханова, 1, 1а, 2-8д, 5, 5а, 7, 7а, 11-13, 39, 63. Уборевича, 13-21г, 20-30/37. Уткинская, 9-15а, 16-20в, 21, 21а, 30-46, 52. Фонтанная, 36/38-44, 47-61а. Хабаровская, 2-24б, 7-19. Шкипера Гека, 1-15/2, 2-12.
Советский район: 100 лет Владивостока, 150. Байдукова, 12-34. Балтийская, 1-29, 2-30. Биологический пер. Взлетная. Географический пер. Глинки. Крылатый пер. Математический пер. Небесный пер. Облачный пер. Пальчевского, 17. Пилотажный пер. Полетаева, 6в, 17. Радарный пер. Радио, 5. Серова, 22-28а, 35, 35а, 37, 45-51. Соколиный пер. Цимлянская, 1-27, 2-50. Чапаева, 5-31. Ясный пер.
А вот в четверг, 24 сентября, не повезёт уже потребителям части Первомайского и Советского районов дальневосточной столицы. Так, с 9 утра до 17 вечера без холодной воды останутся жители домов № 4, 6, 8, 10 по улице Бурачка. С 9 до 18 часов отключения пройдут на улице Русской и затронут дома под номерами 94, 96, 97, 98/2, 99. Причина отключений та же – ремонтные работы.