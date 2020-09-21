Готовьтесь, отключат почти на сутки: тысячи жителей Владивостока останутся без воды

А вот в четверг, 24 сентября, не повезёт уже потребителям части Первомайского и Советского районов дальневосточной столицы. Так, с 9 утра до 17 вечера без холодной воды останутся жители домов № 4, 6, 8, 10 по улице Бурачка. С 9 до 18 часов отключения пройдут на улице Русской и затронут дома под номерами 94, 96, 97, 98/2, 99. Причина отключений та же – ремонтные работы.