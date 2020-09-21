vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2020, 12:41

Published 21 сентября 2020, 12:41

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Сергей Новиков о втором раунде Дебатла: у Тюмени было преимущество

Сергей Новиков о втором раунде Дебатла: у Тюмени было преимущество

21 сентября 2020, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Организатор дебатов, полуфиналист «Лидеров России» Сергей Новиков оценил выступление команд Нижнего Тагила и Тюмени в игре 1/8 финала проекта «Дебатл». Эксперт объяснил свои оценки, которые выставил как судья этого поединка (темой в нем стала «Мифологизация истории»).

По словам Новикова, более легкая позиция в доказывании досталась капитану тюменцев Алексею Ларионову: что история не терпит мифов и заниматься ей должны профессиональные историки. Нижнему Тагилу пришлось отстаивать мнение, что героизация личностей и мифологизация исторических событий необходима. Это требовало серьезных усилий в эмоциональном воздействии на публику, с чем капитан «танкограда» Дмитрий Арды справился слабо:

«Алексей, конечно, был в более выигрышной позиции, такую сторону было легче защищать. Перед Дмитрием стояла нетривиальная задача. Ему нужно было занимать более эмоциональную позицию. Он, безусловно, пытался, но, на мой взгляд, получилось не очень».

В плане аргументации Тюмень «недокрутила», не использовав слабости в позиции оппонента.

«У позиции соперника были уязвимые стороны, можно было бы по ним намного больше пройтись и поставить его в еще более невыгодное положение», — прокомментировал Сергей Новиков, добавив, что Нижний Тагил в своих доводах выглядел совсем бледно.

Когда дело дошло до полемики, Дмитрий Арды запутался и по сути высказал поддержку позиции соперника, отметил эксперт. По артистизму капитан тюменцев Алексей Ларионов выглядел уверенно, четко говорил и формулировал мысли, не запинался, а вот оппонент этим похвастаться не смог.

Тюмень, напомним, уверенно выиграла по итоговой сумме баллов 41 против 29 и в ¼ финала встретится с командой Оренбурга.

Материалы по теме
Мифологизация истории — второй раунд проекта ДебатлТренер коммуникации Иван Притуляк оценил участников Дебатла
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика