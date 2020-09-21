Сотни жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Posted 21 сентября 2020, 11:49
Published 21 сентября 2020, 11:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» местные жители, электричество отключили около 19 часов. Многие люди, придя домой после работы, не успели приготовить себе ужин.
В Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока жителям Карьерной рассказали, что на электросетях произошла авария, последствия которой устраняются.
Обновлено: Свет в микрорайоне, расположенном возле дивизии морской пехоты, дали в 21:30 часов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в среду, 23 сентября, жителей Владивостока ожидают масштабные отключения холодной воды. По данным на официальном сайте «Приморского водоканала», холодное водоснабжение отключат из-за ремонтных работ с 3 часов ночи до 23:45. Приготовить тазы и вёдра придётся жителям Эгершельда, центра Владивостока, Первой Речки и других районов города. Таким образом, тысячи жителей дальневосточной столицы останутся без воды почти на сутки. Кроме того, в четверг, 24 сентября, без холодной воды останутся потребители части Первомайского и Советского районов дальневосточной столицы.