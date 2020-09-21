Сотни жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в среду, 23 сентября, жителей Владивостока ожидают масштабные отключения холодной воды. По данным на официальном сайте «Приморского водоканала», холодное водоснабжение отключат из-за ремонтных работ с 3 часов ночи до 23:45. Приготовить тазы и вёдра придётся жителям Эгершельда, центра Владивостока, Первой Речки и других районов города. Таким образом, тысячи жителей дальневосточной столицы останутся без воды почти на сутки. Кроме того, в четверг, 24 сентября, без холодной воды останутся потребители части Первомайского и Советского районов дальневосточной столицы.