vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2020, 11:49

Published 21 сентября 2020, 11:49

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

отключения света

Сотни жителей Владивостока остались без света из-за аварии

21 сентября 2020, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. отключения света
Большая часть улицы Карьерной во Владивостоке осталась без света вечером в понедельник, 21 сентября.

Как рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» местные жители, электричество отключили около 19 часов. Многие люди, придя домой после работы, не успели приготовить себе ужин.

В Единой дежурной диспетчерской службе Владивостока жителям Карьерной рассказали, что на электросетях произошла авария, последствия которой устраняются.

Обновлено: Свет в микрорайоне, расположенном возле дивизии морской пехоты, дали в 21:30 часов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в среду, 23 сентября, жителей Владивостока ожидают масштабные отключения холодной воды. По данным на официальном сайте «Приморского водоканала», холодное водоснабжение отключат из-за ремонтных работ с 3 часов ночи до 23:45. Приготовить тазы и вёдра придётся жителям Эгершельда, центра Владивостока, Первой Речки и других районов города. Таким образом, тысячи жителей дальневосточной столицы останутся без воды почти на сутки. Кроме того, в четверг, 24 сентября, без холодной воды останутся потребители части Первомайского и Советского районов дальневосточной столицы.

Материалы по теме
Готовьтесь, отключат почти на сутки: тысячи жителей Владивостока останутся без воды
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика