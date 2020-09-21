Тренер коммуникации Иван Притуляк оценил участников Дебатла

Posted 21 сентября 2020, 12:37
Published 21 сентября 2020, 12:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Иван Притуляк сразу обратил внимание, что оба участника зачитали свою программную речь «с листа», тем самым в определенной степени потеряли контакт с аудиторией, что можно считать серьезным промахом.
Далее, капитан тюменцев Алексей Ларионов продемонстрировал более плотное знание аргументации, а его визави Дмитрий Арды из Нижнего Тагила оказался сильнее в технике эмоционального воздействия и твердости своей позиции.
В полемике Нижнему Тагилу не хватило разнообразия в парировании вопросов оппонента, отметил эксперт, а в артистизме не блеснули обе команды.
«От того, насколько логично вы рассуждаете, зависит, как вас воспринимают на слух. От того, насколько вы истинно верите в то, что вы говорите, зависит то, как вас воспринимают визуально. В этом случае оба вы, к сожалению, не продемонстрировали тех ярких качеств, которых можно бы ожидать от спикеров», — высказался Иван Притуляк.
В целом же эксперт поблагодарил обоих участников за смелость: «Нет ничего страшнее, чем стоять одному против многих и пытаться завоевать их доверие».