Дебошир из Владивостока приводит в ужас соседей: делом занялась полиция

Полиция проверяет информацию, которая недавно появилась в СМИ и соцсетях Владивостока. Жильцы одного из домов жалуются на буйного асоциального соседа, которого боится весь двор.

По словам жильцов, мужчину часто видят во невменяемом состоянии — он портит имущество во дворе и подъезде, угрожает остальным расправой. В УМВД Владивостока установили личность дебошира. Это — ранее судимый наркозависимый житель приморской столицы. Установлено, что мужчину многократно привлекали к административной ответственности за разного рода нарушения. Сейчас полиция опрашивает соседей буйного гражданина. Ведётся профилактическая работа. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночью в районе Котельникова во Владивостоке неадекватный мужчина кидался под колёса проезжающих автомобилей, заглядывал в окна и совершал странные телодвижения, стоя посреди проезжей части. Материалы по теме Пожилой дебошир устроил стрельбу в частном секторе и ранил соседку Выбегал, приставал: парня в «классной кофте» обсуждают во Владивостоке