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Posted 22 сентября 2020, 00:42

Published 22 сентября 2020, 00:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Дебошир из Владивостока приводит в ужас соседей: делом занялась полиция

Дебошир из Владивостока приводит в ужас соседей: делом занялась полиция

22 сентября 2020, 00:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Полиция проверяет информацию, которая недавно появилась в СМИ и соцсетях Владивостока. Жильцы одного из домов жалуются на буйного асоциального соседа, которого боится весь двор.

По словам жильцов, мужчину часто видят во невменяемом состоянии — он портит имущество во дворе и подъезде, угрожает остальным расправой.

В УМВД Владивостока установили личность дебошира. Это — ранее судимый наркозависимый житель приморской столицы. Установлено, что мужчину многократно привлекали к административной ответственности за разного рода нарушения.

Сейчас полиция опрашивает соседей буйного гражданина. Ведётся профилактическая работа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночью в районе Котельникова во Владивостоке неадекватный мужчина кидался под колёса проезжающих автомобилей, заглядывал в окна и совершал странные телодвижения, стоя посреди проезжей части.

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#Новости#Владивосток
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