Дебошир из Владивостока приводит в ужас соседей: делом занялась полиция

Posted 22 сентября 2020, 00:42
Published 22 сентября 2020, 00:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам жильцов, мужчину часто видят во невменяемом состоянии — он портит имущество во дворе и подъезде, угрожает остальным расправой.
В УМВД Владивостока установили личность дебошира. Это — ранее судимый наркозависимый житель приморской столицы. Установлено, что мужчину многократно привлекали к административной ответственности за разного рода нарушения.
Сейчас полиция опрашивает соседей буйного гражданина. Ведётся профилактическая работа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночью в районе Котельникова во Владивостоке неадекватный мужчина кидался под колёса проезжающих автомобилей, заглядывал в окна и совершал странные телодвижения, стоя посреди проезжей части.