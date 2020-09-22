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Posted 22 сентября 2020, 12:57

Published 22 сентября 2020, 12:57

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Редкую краснокнижную птицу спасают в Приморье

22 сентября 2020, 12:57
В приморском центре по спасению животных «Тигр» появился новый обитатель – редкая краснокнижная птица.

Как сообщается на официальной странице реабилитационного центра в социальной сети Instagram, из очередной поездки по монитонингу выпущенных тигров в Еврейской автономной области сотрудники «Тигра» привезли дальневосточного аиста с травмой крыла.

Теперь животному предстоит пройти тщательный ветеринарный осмотр, после которого специалисты сделают заключение о его состоянии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на днях в центре «Тигр» появился гималайский медвежонок. Выяснилось, что маленькая медведица три дня жила в дачном домике вместе с человеком и его семьей. Дети играли с медвежонком и кормили его супом, конфетами и печеньем. Затем люди все-таки передали зверя специалистам. Сейчас мишка понемногу осваивается в карантинном вольере. Через пару недель его переведут в просторный уличный вольер с домиком-берлогой, где он проведёт зиму.

«Подготовка к зимнему сну (поиск убежища и нажировка) у медведей является врожденным поведением: этому не нужно обучать, они действуют инстинктивно. Поэтому мы не будем вмешиваться в естественное поведение и по возможности постараемся вам показать тайны природы», - отметили в центре «Тигр».

#Новости#Общество
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