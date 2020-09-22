Редкую краснокнижную птицу спасают в Приморье

Posted 22 сентября 2020, 12:57
Published 22 сентября 2020, 12:57
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как сообщается на официальной странице реабилитационного центра в социальной сети Instagram, из очередной поездки по монитонингу выпущенных тигров в Еврейской автономной области сотрудники «Тигра» привезли дальневосточного аиста с травмой крыла.
Теперь животному предстоит пройти тщательный ветеринарный осмотр, после которого специалисты сделают заключение о его состоянии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на днях в центре «Тигр» появился гималайский медвежонок. Выяснилось, что маленькая медведица три дня жила в дачном домике вместе с человеком и его семьей. Дети играли с медвежонком и кормили его супом, конфетами и печеньем. Затем люди все-таки передали зверя специалистам. Сейчас мишка понемногу осваивается в карантинном вольере. Через пару недель его переведут в просторный уличный вольер с домиком-берлогой, где он проведёт зиму.
«Подготовка к зимнему сну (поиск убежища и нажировка) у медведей является врожденным поведением: этому не нужно обучать, они действуют инстинктивно. Поэтому мы не будем вмешиваться в естественное поведение и по возможности постараемся вам показать тайны природы», - отметили в центре «Тигр».