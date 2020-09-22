Редкую краснокнижную птицу спасают в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на днях в центре «Тигр» появился гималайский медвежонок. Выяснилось, что маленькая медведица три дня жила в дачном домике вместе с человеком и его семьей. Дети играли с медвежонком и кормили его супом, конфетами и печеньем. Затем люди все-таки передали зверя специалистам. Сейчас мишка понемногу осваивается в карантинном вольере. Через пару недель его переведут в просторный уличный вольер с домиком-берлогой, где он проведёт зиму.