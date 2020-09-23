vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2020, 12:14

Published 23 сентября 2020, 12:14

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Берегите себя: еще не миновала угроза коронавируса, а уже приближается грипп

Берегите себя: еще не миновала угроза коронавируса, а уже приближается грипп

23 сентября 2020, 12:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Объекты городской инфраструктуры находятся под пристальным вниманием административной комиссии Артемовского городского округа. Ежедневно проводятся рейды в общественных местах города.

Главная задача членов комиссии — проверка выполнения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах: в городском транспорте, магазинах и сельскохозяйственных ярмарках, в ТСЖ и управляющих компаниях, на предприятиях общественного питания и сферы бытовых услуг.

«Пока режим повышенной готовности действует в Приморье, жителям Артема необходимо соблюдать масочный режим. А руководителям предприятий всех форм собственности, в добавок к нему, организовать обработку помещений антисептиками и соблюдение социальной дистанции», — уточнили сотрудники управление информации администрации АГО.

Однако, далеко не все приморцы следуют установленным требованиям. Так, за выходные дни рейдовыми группами составлены два протокола, которые будут переданы на рассмотрение в Роспотребнадзор. Всего из-за грубых нарушений КоАП РФ в общественных местах, касающихся режима повышенной готовности, были составлены 20 протоколов. Предупреждено 68 человек.

Напомним, что в Приморье сохраняется режим повышенной готовности. Жителям региона необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, а также обрабатывать руки антисептиком.

В случае появления симптомов ОРВИ не занимайтесь самолечением, а оставайтесь дома и обратитесь по телефону в поликлинику по месту жительства, чтобы вызвать врача на дом.

#Новости#Общество#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика