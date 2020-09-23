Берегите себя: еще не миновала угроза коронавируса, а уже приближается грипп

Posted 23 сентября 2020, 12:14
Published 23 сентября 2020, 12:14
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Главная задача членов комиссии — проверка выполнения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах: в городском транспорте, магазинах и сельскохозяйственных ярмарках, в ТСЖ и управляющих компаниях, на предприятиях общественного питания и сферы бытовых услуг.
«Пока режим повышенной готовности действует в Приморье, жителям Артема необходимо соблюдать масочный режим. А руководителям предприятий всех форм собственности, в добавок к нему, организовать обработку помещений антисептиками и соблюдение социальной дистанции», — уточнили сотрудники управление информации администрации АГО.
Однако, далеко не все приморцы следуют установленным требованиям. Так, за выходные дни рейдовыми группами составлены два протокола, которые будут переданы на рассмотрение в Роспотребнадзор. Всего из-за грубых нарушений КоАП РФ в общественных местах, касающихся режима повышенной готовности, были составлены 20 протоколов. Предупреждено 68 человек.
Напомним, что в Приморье сохраняется режим повышенной готовности. Жителям региона необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, а также обрабатывать руки антисептиком.
В случае появления симптомов ОРВИ не занимайтесь самолечением, а оставайтесь дома и обратитесь по телефону в поликлинику по месту жительства, чтобы вызвать врача на дом.