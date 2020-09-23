Берегите себя: еще не миновала угроза коронавируса, а уже приближается грипп

Однако, далеко не все приморцы следуют установленным требованиям. Так, за выходные дни рейдовыми группами составлены два протокола, которые будут переданы на рассмотрение в Роспотребнадзор. Всего из-за грубых нарушений КоАП РФ в общественных местах, касающихся режима повышенной готовности, были составлены 20 протоколов. Предупреждено 68 человек.