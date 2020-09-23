Хорошая мягкая осень: озвучен прогноз на рабочую неделю в Приморье

Posted 23 сентября 2020, 05:47
Published 23 сентября 2020, 05:47
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказали синоптики «Примпогоды», в четверг погода существенно не поменяется. Дождей не будет, днём температура повысится на 1-4 градуса.
В приморской столице в ночь на среду прошёл дождь, температура воздуха в среднем составила около 14 градусов.
В среду и четверг во Владивостоке будет солнечная и мягкая погода. Дождей не будет, и в целом немного потеплеет. Средняя температура составит 17-20 градусов.