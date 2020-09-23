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Posted 23 сентября 2020, 05:47

Published 23 сентября 2020, 05:47

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Хорошая мягкая осень: озвучен прогноз на рабочую неделю в Приморье

Хорошая мягкая осень: озвучен прогноз на рабочую неделю в Приморье

23 сентября 2020, 05:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В среду, 23 сентября, в Приморском крае не ожидается значительных осадков — разве что в северных районах пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха по краю составит около 16-22 градусов днём.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», в четверг погода существенно не поменяется. Дождей не будет, днём температура повысится на 1-4 градуса.

В приморской столице в ночь на среду прошёл дождь, температура воздуха в среднем составила около 14 градусов.

В среду и четверг во Владивостоке будет солнечная и мягкая погода. Дождей не будет, и в целом немного потеплеет. Средняя температура составит 17-20 градусов.

#Новости#Общество#Погода
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