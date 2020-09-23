Социальная акция по защите детей проходит в Приморье

Posted 23 сентября 2020, 05:58
Published 23 сентября 2020, 05:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Специалисты отмечают, что главной целью мероприятия остаётся привлечение внимания к проблеме жестокого обращения с несовершеннолетними.
В минтруда и социальной политики края рассказали, что в муниципалитетах активно проводятся различные уличные флешмобы. Суть их заключается в том, что воспитанники социально-реабилитационных центров раздают различные брошюры и листовки, информирующие о профилактике семейного насилия.
Касается это и учреждений любых форм и направлений, которые работают с детьми. Им передают буклеты с детским телефоном доверия: 8-800-2000-122, а также адресами и телефонами организаций, куда можно обратиться с информацией о насилии над детьми.
В школах и реабилитационных центрах края в эти дни пройдут различные игры и мастер-классы, направленные на обсуждение различных алгоритмов действий в случае проявления жестокости и насилия.
Отмечается, что такая акция впервые прошла в крае в 2015 году.
Глава минтруда и соцполитики региона Светлана Красицкая отметила, что с каждым годом специалисты стараются охватить как можно больше людей, донести для них важность информации о семейном насилии.
«Дети должны понимать возможные риски и опасности жестокого обращения, а родители — ответственность за свои действия», — подчеркнула министр.
Кроме того, в этом году региональный власти начали реализовывать новый комплекс мер для помощи детям, которые пострадали от жестокости или преступных действий взрослых и других детей.
В частности, сейчас в планах открытие ряда организаций в отдалённых населённых пунктах края, которые будут работать для детей и родителей. Помощь в них должна быть адресной и оказываться для каждого конкретного пострадавшего ребёнка.
Новый проект приморцев получил грантовую помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На развитие системы обеспечения безопасного детства в Приморье направят более 27 миллиона рублей.
Напомним, данный комплекс мероприятий проходит в крае в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.