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Posted 25 сентября 2020, 06:17

Published 25 сентября 2020, 06:17

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Депутаты Владивостока заболели коронавирусом? В Думе разъяснили ситуацию

Депутаты Владивостока заболели коронавирусом? В Думе разъяснили ситуацию

25 сентября 2020, 06:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Информация о том, что водитель городской Думы Владивостока заболел коронавирусом, после чего все депутаты города перешли на удалённый режим работы, не подтвердилась.

«Восток-Медиа» связалось с пресс-службой Думы, чтобы уточнить правдивость публикаций. Там громкую информацию не подтвердили. Сейчас председатель гордумы Андрей Брик находится в командировке — и никакого распоряжения по удалённой работе он не давал.

«В Думе всё в порядке, никаких объявлений не было, работа идёт в обычном режиме. Сотрудники всех отделов находятся в здании, никаких изменений», — уточнили в пресс-службе городской Думы.

Напомним, что в одном из телеграмм-каналов появилось сообщение, что Думу (депутатов и сотрудников) перевели на удаленку.

#Новости#Владивосток#Власть#COVID-19
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