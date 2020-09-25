Депутаты Владивостока заболели коронавирусом? В Думе разъяснили ситуацию

Posted 25 сентября 2020, 06:17
Published 25 сентября 2020, 06:17
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Восток-Медиа» связалось с пресс-службой Думы, чтобы уточнить правдивость публикаций. Там громкую информацию не подтвердили. Сейчас председатель гордумы Андрей Брик находится в командировке — и никакого распоряжения по удалённой работе он не давал.
«В Думе всё в порядке, никаких объявлений не было, работа идёт в обычном режиме. Сотрудники всех отделов находятся в здании, никаких изменений», — уточнили в пресс-службе городской Думы.
Напомним, что в одном из телеграмм-каналов появилось сообщение, что Думу (депутатов и сотрудников) перевели на удаленку.