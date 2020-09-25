Депутаты Владивостока заболели коронавирусом? В Думе разъяснили ситуацию

«Восток-Медиа» связалось с пресс-службой Думы, чтобы уточнить правдивость публикаций. Там громкую информацию не подтвердили. Сейчас председатель гордумы Андрей Брик находится в командировке — и никакого распоряжения по удалённой работе он не давал.