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Posted 25 сентября 2020, 11:46

Published 25 сентября 2020, 11:46

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Екатерина Кряжева

Эксперт посчитала заслуженной победу Белгорода в первом раунде «Дебатла»

25 сентября 2020, 11:46
Фото: скриншот видео. Медиахолдинг1Mi. Екатерина Кряжева
Член российского союза молодежи Екатерина Кряжева, выступившая в качестве арбитра в игре Белгорода и Петрозаводска в 1/8 финала проекта «Дебатл», объяснила свои оценки командам.

Темой состязания в риторике стала дилемма: «Россия 2050: мощная сверхдержава, гарант биполярного мира или интегрированное в мировую экономику государство?».

Эксперт позитивно оценила подготовку Белгорода (капитан команды Ангелина Беседина защищала идею мировой сверхдержавы):

«Ангелина была очень последовательна, использовала очень емкие понятия экономики и политики».

Хорошо проявили себя белгородцы и в полемике – вопросы тут же получали быстрый и развернутый ответ без запинок.

Что касается Петрозаводска, по словам Екатерины Кряжевой, хорошо были использованы примеры из текущей повестки, но в целом карельская команда уступала в убедительности. Немного проиграли они и в артистизме.

Напомним, в целом по сумме оценок двух арбитров сильнее в игре оказался Белгород, победив со счетом 55:50, и в ¼ финала встретится с командой Омска.

#Новости#Общество#Видео#Россия
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