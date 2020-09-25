Эксперт посчитала заслуженной победу Белгорода в первом раунде «Дебатла»

Posted 25 сентября 2020, 11:46
Published 25 сентября 2020, 11:46
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Темой состязания в риторике стала дилемма: «Россия 2050: мощная сверхдержава, гарант биполярного мира или интегрированное в мировую экономику государство?».
Эксперт позитивно оценила подготовку Белгорода (капитан команды Ангелина Беседина защищала идею мировой сверхдержавы):
«Ангелина была очень последовательна, использовала очень емкие понятия экономики и политики».
Хорошо проявили себя белгородцы и в полемике – вопросы тут же получали быстрый и развернутый ответ без запинок.
Что касается Петрозаводска, по словам Екатерины Кряжевой, хорошо были использованы примеры из текущей повестки, но в целом карельская команда уступала в убедительности. Немного проиграли они и в артистизме.
Напомним, в целом по сумме оценок двух арбитров сильнее в игре оказался Белгород, победив со счетом 55:50, и в ¼ финала встретится с командой Омска.