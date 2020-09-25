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Posted 25 сентября 2020, 04:35

Published 25 сентября 2020, 04:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Новая смерть: оперштаб Приморья озвучил цифры по коронавирусу

Новая смерть: оперштаб Приморья озвучил цифры по коронавирусу

25 сентября 2020, 04:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За минувшие сутки в Приморье стало известно ещё о 69 случаях заболевания коронавирусом. Итого у 11401 приморца поставлен этот диагноз с момента начала пандемии.

Как рассказали в оперативном штабе края, 53 жителя региона выписаны из больниц и госпиталей в течение тех же суток. Всего от COVID-19 вылечено 9 886 человек.

Кроме того, за сутки один человек скончался от опасного заболевания. Таким образом, жертвами коронавируса стало 116 приморцев.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».

#Новости#Общество#COVID-19
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