Новая смерть: оперштаб Приморья озвучил цифры по коронавирусу

Posted 25 сентября 2020, 04:35
Published 25 сентября 2020, 04:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в оперативном штабе края, 53 жителя региона выписаны из больниц и госпиталей в течение тех же суток. Всего от COVID-19 вылечено 9 886 человек.
Кроме того, за сутки один человек скончался от опасного заболевания. Таким образом, жертвами коронавируса стало 116 приморцев.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции».