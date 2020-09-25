Трёхлетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Приморье

Posted 25 сентября 2020, 10:29
Published 25 сентября 2020, 10:29
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в четверг, 24 сентября, в городе Уссурийске.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Toyota Camry проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». В результате машина столкнулась с другой иномаркой – Subaru Impreza, в салоне которой находился трёхлетний мальчик.
В результате аварии ребёнок пострадал. К счастью, в момент ДТП малыш сидел в детском автомобильном кресле, что позволило избежать серьезных травм.
Известно, что мужчина за рулём «Тойота Камри» был опытным водителем: его стаж составляет 8 лет, ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье накажут водителя такси, грубо нарушившего правила дорожного движения. В соцсети попало видео, на котором мужчина ехал на машине с шашечками во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В отделении полиции он рассказал, что просто не заметил дорожный знак. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 5000 рублей.