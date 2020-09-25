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Posted 25 сентября 2020, 10:29

Published 25 сентября 2020, 10:29

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

скорая помощь

Трёхлетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Приморье

25 сентября 2020, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi. скорая помощь
Сюжет
Происшествие
Трёхлетний мальчик пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Приморье.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в четверг, 24 сентября, в городе Уссурийске.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Toyota Camry проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу». В результате машина столкнулась с другой иномаркой – Subaru Impreza, в салоне которой находился трёхлетний мальчик.

В результате аварии ребёнок пострадал. К счастью, в момент ДТП малыш сидел в детском автомобильном кресле, что позволило избежать серьезных травм.

Известно, что мужчина за рулём «Тойота Камри» был опытным водителем: его стаж составляет 8 лет, ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье накажут водителя такси, грубо нарушившего правила дорожного движения. В соцсети попало видео, на котором мужчина ехал на машине с шашечками во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В отделении полиции он рассказал, что просто не заметил дорожный знак. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 5000 рублей.

#Новости#Происшествие
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