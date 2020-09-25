Трёхлетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье накажут водителя такси, грубо нарушившего правила дорожного движения. В соцсети попало видео, на котором мужчина ехал на машине с шашечками во встречном направлении по дороге с односторонним движением. В отделении полиции он рассказал, что просто не заметил дорожный знак. В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 5000 рублей.