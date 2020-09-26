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Posted 26 сентября 2020, 13:10

Published 26 сентября 2020, 13:10

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Картина недели: герой из Артёма, COVID-вакцина и «разрушитель» семей

Картина недели: герой из Артёма, COVID-вакцина и «разрушитель» семей

26 сентября 2020, 13:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Картина дня
За неделю произошло немало событий: житель Артёма вновь стал героем, неизвестный из соцсетей разрушил несколько семей, бесплатные лекарства, поставка вакцины — об этом в обзоре «Восток-Медиа».

Герой из Артёма

Полицейский из Артёма вновь стал героем. Сержант полиции Иван Мизгирёв спас горящего человека на теплотрассе. Полицейский увидел огонь из далека, а подойдя ближе, увидел человека между трубами, одежда которого была объята огнём. Сержант вытащил погорельца, потушил огонь, вызвал медиков и оказал первую помощь пострадавшему, после чего тот отправился в больницу на профессиональное лечение.

COVID-вакцина

Жители Дальнего Востока одними из первых получат вакцину от коронавируса. По словам специалистов, ДФО — одна из приоритетных задач внутренней политики России и вакцина прибудет в регионы в ближайшее время.

«Разрушитель» семей

В сети появилась информация о мужчине, который в соцсетях пишет мужчинам о том, что якобы он — любовник их жён. И если для одних это стало очередной хохмой, то для других — поводом для развода. Некоторые мужчины всерьёз отнеслись к словам незнакомца, некоторые даже подали на развод. В данной ситуации, можно лишь прислушаться к словам одного мудрого комментатора — «Не ведитесь!»

Приморцам — бесплатные лекарства

Приморским льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями предоставят новые возможности для получения государственной поддержки. Граждане могут выбрать: получать денежные выплаты или бесплатные лекарства. Для этого гражданам необходимо обратиться в профильные структуры и выбрать ту меру поддержки, которая будет для них удобнее.

Названы три причины остаться во Владивостоке

Автор Яндекс.Дзен канала «Город у моря. Владивосток!» рассказал о том, за что любит Владивосток и почему отсюда не стоит уезжать. Среди причин: красота, море, воздух и многое другое. Уезжать блогер не собирается и рассказывает другим, почему и им не стоит торопиться.

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