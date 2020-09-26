Картина недели: герой из Артёма, COVID-вакцина и «разрушитель» семей

В сети появилась информация о мужчине, который в соцсетях пишет мужчинам о том, что якобы он — любовник их жён. И если для одних это стало очередной хохмой, то для других — поводом для развода. Некоторые мужчины всерьёз отнеслись к словам незнакомца, некоторые даже подали на развод. В данной ситуации, можно лишь прислушаться к словам одного мудрого комментатора — «Не ведитесь!»