Картина недели: герой из Артёма, COVID-вакцина и «разрушитель» семей

Posted 26 сентября 2020, 13:10
Published 26 сентября 2020, 13:10
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Герой из Артёма
Полицейский из Артёма вновь стал героем. Сержант полиции Иван Мизгирёв спас горящего человека на теплотрассе. Полицейский увидел огонь из далека, а подойдя ближе, увидел человека между трубами, одежда которого была объята огнём. Сержант вытащил погорельца, потушил огонь, вызвал медиков и оказал первую помощь пострадавшему, после чего тот отправился в больницу на профессиональное лечение.
COVID-вакцина
Жители Дальнего Востока одними из первых получат вакцину от коронавируса. По словам специалистов, ДФО — одна из приоритетных задач внутренней политики России и вакцина прибудет в регионы в ближайшее время.
«Разрушитель» семей
В сети появилась информация о мужчине, который в соцсетях пишет мужчинам о том, что якобы он — любовник их жён. И если для одних это стало очередной хохмой, то для других — поводом для развода. Некоторые мужчины всерьёз отнеслись к словам незнакомца, некоторые даже подали на развод. В данной ситуации, можно лишь прислушаться к словам одного мудрого комментатора — «Не ведитесь!»
Приморцам — бесплатные лекарства
Приморским льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями предоставят новые возможности для получения государственной поддержки. Граждане могут выбрать: получать денежные выплаты или бесплатные лекарства. Для этого гражданам необходимо обратиться в профильные структуры и выбрать ту меру поддержки, которая будет для них удобнее.
Названы три причины остаться во Владивостоке
Автор Яндекс.Дзен канала «Город у моря. Владивосток!» рассказал о том, за что любит Владивосток и почему отсюда не стоит уезжать. Среди причин: красота, море, воздух и многое другое. Уезжать блогер не собирается и рассказывает другим, почему и им не стоит торопиться.