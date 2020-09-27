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Posted 27 сентября 2020, 00:41

Published 27 сентября 2020, 00:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Две жертвы: в Приморье зафиксировано 68 новых случаев заболевания COVID-19

Две жертвы: в Приморье зафиксировано 68 новых случаев заболевания COVID-19

27 сентября 2020, 00:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приморский оперативный штаб по мониторингу заболеваемости коронавирусом сообщил, что за последние сутки заразилось 68 человек.

За минувшие сутки в Приморском крае было выявлено 68 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии, коронавирус был диагностирован у 11 540 приморцев.

Справилось с коронавирусом еще 46 пациентов, общее количество выздоровевших — 9990. Также зафиксировано 2 новых летальных случая, всего стали жертвами инфекции 118 жителей региона.

Ранее, «Восток-Медиа» сообщало о вспышке заболевания в Думе Владивостока. В сети появилась информация о том, что один из водителей заразился коронавирусом, из-за чего всех депутатов перевели на режим удалённой работы. В самой Думе эту информацию не подтвердили.

«В Думе всё в порядке, никаких объявлений не было, работа идёт в обычном режиме. Сотрудники всех отделов находятся в здании, никаких изменений», — сообщили в пресс-службе городской Думы.

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