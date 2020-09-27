Две жертвы: в Приморье зафиксировано 68 новых случаев заболевания COVID-19

Ранее, «Восток-Медиа» сообщало о вспышке заболевания в Думе Владивостока. В сети появилась информация о том, что один из водителей заразился коронавирусом, из-за чего всех депутатов перевели на режим удалённой работы. В самой Думе эту информацию не подтвердили.