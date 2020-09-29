Начнутся уже завтра: массовые отключения воды снова пройдут во Владивостоке

Posted 29 сентября 2020, 09:17
Published 29 сентября 2020, 09:17
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
По информации на официальном сайте «Примводоканала», уже завтра, 30 сентября, от холодного водоснабжения будет отключена большая часть потребителей в Первомайском районе города.
Сообщается, что воду отключат ровно на сутки: с 3 часов ночи 30 сентября до 3 часов ночи 1 октября. Воды не будет по следующим адресам:
ВНС «Горностай»: 20 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ, 17-27, 28-32. Альбатросовая. Басаргина. Беляева. Борисенко, 34-110. Ветеранов. Вилкова, 13-15б, 37а. Волкова. Героев Хасана. Горицветная. Гризодубовой. Добровольского. Ильменская. Командорская. Коммунаров, 14. Космонавтов. Марины Расковой. Минеров. Можайская. Монтажная. Нарвская. Нестерова. Никифорова. Новожилова. Патрокл. Пацаева. Полины Осипенко. Полярная. Прибрежная. Промышленная 2-я. Сафонова. Сахалинская. Связи. Слуцкого. Смоленская. Строительная 2-я. Строительная 3-я. Сочинская. Талалихина. Тетюхинская. Тихвинская. Фадеева, 45-55, 61, 63а, 67. Феодосийская. Часовитина. Чукотская. Щитовая.
ВНС «Голдобино»: Буковая, 1, 3. Бурачка, 4-10, 11-17а. Воронежская, 15, 17, 19. Вязовая. Гульбиновича, 4, 16-24, 29-31, 32. Запорожская. Зои Космодемьянской, 16. Интернациональная, 57-71а. Калинина, 111, 113. Каштановая. Кизиловая. Кипарисовая. Могилевская. Надибаидзе, 17, 19. Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48. Олега Кошевого, 25-33. Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а. Поселковый пер. 6, 11, 16, 18. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Тамбовская. Терешковой, 1-27, 10-26а. Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20. Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а. Черемуховая, 8-32, 11-15.
Причина отключений – ремонтные работы.
Также в четверг, 1 октября, с 9 утра до 18 часов вечера без холодного водоснабжения останутся несколько домов в пригороде Владивостока по следующим адресам:
Безымянный пер., 1, 2. Успенского, 69-73, 72, 74, 77, 78, 92-110. Фета, 4-10, 5-7а.
Причина отключений та же – ремонтные работы.