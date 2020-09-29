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Posted 29 сентября 2020, 09:17

Published 29 сентября 2020, 09:17

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

отключение воды

Начнутся уже завтра: массовые отключения воды снова пройдут во Владивостоке

29 сентября 2020, 09:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. отключение воды
Новые масштабные отключения холодной воды пройдут на этой неделе во Владивостоке.

По информации на официальном сайте «Примводоканала», уже завтра, 30 сентября, от холодного водоснабжения будет отключена большая часть потребителей в Первомайском районе города.

Сообщается, что воду отключат ровно на сутки: с 3 часов ночи 30 сентября до 3 часов ночи 1 октября. Воды не будет по следующим адресам:

ВНС «Горностай»: 20 лет ВЛКСМ. 50 лет ВЛКСМ, 17-27, 28-32. Альбатросовая. Басаргина. Беляева. Борисенко, 34-110. Ветеранов. Вилкова, 13-15б, 37а. Волкова. Героев Хасана. Горицветная. Гризодубовой. Добровольского. Ильменская. Командорская. Коммунаров, 14. Космонавтов. Марины Расковой. Минеров. Можайская. Монтажная. Нарвская. Нестерова. Никифорова. Новожилова. Патрокл. Пацаева. Полины Осипенко. Полярная. Прибрежная. Промышленная 2-я. Сафонова. Сахалинская. Связи. Слуцкого. Смоленская. Строительная 2-я. Строительная 3-я. Сочинская. Талалихина. Тетюхинская. Тихвинская. Фадеева, 45-55, 61, 63а, 67. Феодосийская. Часовитина. Чукотская. Щитовая.

ВНС «Голдобино»: Буковая, 1, 3. Бурачка, 4-10, 11-17а. Воронежская, 15, 17, 19. Вязовая. Гульбиновича, 4, 16-24, 29-31, 32. Запорожская. Зои Космодемьянской, 16. Интернациональная, 57-71а. Калинина, 111, 113. Каштановая. Кизиловая. Кипарисовая. Могилевская. Надибаидзе, 17, 19. Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48. Олега Кошевого, 25-33. Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а. Поселковый пер. 6, 11, 16, 18. Поселковая 1-я. Поселковая 2-я. Поселковая 3-я. Тамбовская. Терешковой, 1-27, 10-26а. Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20. Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а. Черемуховая, 8-32, 11-15.

Причина отключений – ремонтные работы.

Также в четверг, 1 октября, с 9 утра до 18 часов вечера без холодного водоснабжения останутся несколько домов в пригороде Владивостока по следующим адресам:

Безымянный пер., 1, 2. Успенского, 69-73, 72, 74, 77, 78, 92-110. Фета, 4-10, 5-7а.

Причина отключений та же – ремонтные работы.

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