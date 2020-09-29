Валерий Исаченко: антикоррупционный департамент осуществляет контроль за чиновниками

Posted 29 сентября 2020, 07:19
Published 29 сентября 2020, 07:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Он отметил, что в основном противокоррупционный департамент работает над формированием нетерпимого отношения чиновников к взяточничеству. Они также занимаются профилактикой в органах исполнительной власти коррупционных правонарушений, куда входит и устранение причин, способствующих коррупции.
«Департамент следит за соблюдением антикоррупционных стандартов, осуществляет контроль за чиновниками. Но мы не ведём оперативно-розыскную работу и не имеем полномочий на возбуждение уголовных дел, это прерогатива прокуратуры и правоохранительных органов. Наша работа среди чиновников менее заметна, чем работа правоохранителей, но она выстраивается в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и следствия», — сообщил Валерий Исаченко.
Отметим, что пять лет назад в Приморском крае было создано особое подразделение исполнительной власти — департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Заместитель директора департамента Валерий Исаченко рассказал, какие задачи стоят перед ним и его коллегами, и сложно ли их решать.
Он отметил, что главная задача департамента — формирование у чиновников нетерпимого отношения к коррупционному поведению, профилактика в органах исполнительной власти коррупционных правонарушений, куда входит и устранение причин, способствующих коррупции. Департамент следит за соблюдением антикоррупционных стандартов, осуществляет контроль за чиновниками. Но департамент не ведёт оперативно-розыскную работу и не имеет полномочий на возбуждение уголовных дел, это прерогатива прокуратуры и правоохранительных органов. Работа специалистов среди чиновников менее заметна, чем работа правоохранителей, но она выстраивается в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и следствия.