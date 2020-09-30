Добивал лопатой: целая семья погибла в центре Владивостока

«Во дворе жила семья кошек: две взрослые кошки, один взрослый кот, котята… Жили напротив домов на крыше гаража. Запаха и фекалий во дворе не было. Все их любили и кормили. В благодарность котики истребляли крыс и мышей. В один прекрасный день никого не стало видно, когда приходили кормить, и только сегодня узнала от соседки, что один хомосапиенс (сосед) вышел как-то и пострелял всех из травмата и добил лопатой. Говорят, у соседей есть видео: обязательно его найду и предам огласке! Заявление написали в полицию», - рассказала в посте жительница дома.