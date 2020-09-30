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Posted 30 сентября 2020, 11:31

Published 30 сентября 2020, 11:31

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Добивал лопатой: целая семья погибла в центре Владивостока

30 сентября 2020, 11:31
Сюжет
Происшествие
Зоозащитники бьют тревогу: в центре Владивостока была зверски уничтожена целая кошачья семья.

Информация об этом была опубликована в Instagram-паблике revizor_vdk.

Сообщается, что происшествие случилось возле дома № 16 по улице Первой Морской. По словам местных жителей, в смерти животных повинен один из соседей: он якобы расстрелял котов из травматического оружия, а затем добил лопатой.

«Во дворе жила семья кошек: две взрослые кошки, один взрослый кот, котята… Жили напротив домов на крыше гаража. Запаха и фекалий во дворе не было. Все их любили и кормили. В благодарность котики истребляли крыс и мышей. В один прекрасный день никого не стало видно, когда приходили кормить, и только сегодня узнала от соседки, что один хомосапиенс (сосед) вышел как-то и пострелял всех из травмата и добил лопатой. Говорят, у соседей есть видео: обязательно его найду и предам огласке! Заявление написали в полицию», - рассказала в посте жительница дома.

По словам женщины, один из котят выжил. В настоящее время ему срочно ищут дом волонтёры.

Также девушка сообщила, что твёрдо намерена добиться наказания для виновного:

«Это не дело в XXI веке, чтобы такие нелюди такое творили!», - написала она.

Сообщение вызвало большой общественный резонанс. Многие пользователи соцсети поддержали неравнодушную женщину. Однако некоторые подписчики иначе отреагировали на случившееся:

«Если вы кормите кошек, то берите ответственность за них: кастрируйте котов, стерилизуйте кошек, или, если сердобольные, забирайте в квартиру. Зачем во дворах разводить кошатню? По-вашему, это гуманно?», - написал один из приморцев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Артёма собирали подписи под петицией прокурору против местного живодёра.

#Новости#Происшествие
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