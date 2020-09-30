Добивал лопатой: целая семья погибла в центре Владивостока

Posted 30 сентября 2020, 11:31
Published 30 сентября 2020, 11:31
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Информация об этом была опубликована в Instagram-паблике revizor_vdk.
Сообщается, что происшествие случилось возле дома № 16 по улице Первой Морской. По словам местных жителей, в смерти животных повинен один из соседей: он якобы расстрелял котов из травматического оружия, а затем добил лопатой.
«Во дворе жила семья кошек: две взрослые кошки, один взрослый кот, котята… Жили напротив домов на крыше гаража. Запаха и фекалий во дворе не было. Все их любили и кормили. В благодарность котики истребляли крыс и мышей. В один прекрасный день никого не стало видно, когда приходили кормить, и только сегодня узнала от соседки, что один хомосапиенс (сосед) вышел как-то и пострелял всех из травмата и добил лопатой. Говорят, у соседей есть видео: обязательно его найду и предам огласке! Заявление написали в полицию», - рассказала в посте жительница дома.
По словам женщины, один из котят выжил. В настоящее время ему срочно ищут дом волонтёры.
Также девушка сообщила, что твёрдо намерена добиться наказания для виновного:
«Это не дело в XXI веке, чтобы такие нелюди такое творили!», - написала она.
Сообщение вызвало большой общественный резонанс. Многие пользователи соцсети поддержали неравнодушную женщину. Однако некоторые подписчики иначе отреагировали на случившееся:
«Если вы кормите кошек, то берите ответственность за них: кастрируйте котов, стерилизуйте кошек, или, если сердобольные, забирайте в квартиру. Зачем во дворах разводить кошатню? По-вашему, это гуманно?», - написал один из приморцев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Артёма собирали подписи под петицией прокурору против местного живодёра.