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Posted 1 октября 2020, 08:39

Published 1 октября 2020, 08:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Сотрудников крупной приморской компании подозревают в миллионных взятках

Сотрудников крупной приморской компании подозревают в миллионных взятках

1 октября 2020, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Взятка
Следственный отдел на транспорте ДВСУТ СК России возбудил уголовное дело по подозрению во взяточничестве нескольких должностных лиц крупной дальневосточной компании.

Как рассказали в ведомстве, под подозрение попали сотрудники Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства». По версии следствия, несколько должностных лиц получили взятку в размере более миллиона рублей за фиктивную классификацию и освидетельствование судов без проверки их технического состояния и систем безопасности, включая противопожарную защиту.

Отмечается, что деятельность группировки раскрыли сотрудники приморского УФСБ. Выяснилось, что несколько сотрудников за денежное «вознаграждение» выдали регистровые документы на технически неисправную баржу «Восток 158». Судно опрокинулось и утонуло. В ЧП погибло несколько человек.

В прошлом году капитан судна «Островной-11» публично пожаловался на неудовлетворительное техническое состояние теплохода. Отмечается, что на этом судне планировалась долгосрочная экспедиция по Охотскому морю. Кроме того, указанные лица выдали фиктивные регистровые документы и свидетельства о соответствии судна положениям международных конвенций.

#Новости#Взятка
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