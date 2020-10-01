Сотрудников крупной приморской компании подозревают в миллионных взятках

Как рассказали в ведомстве, под подозрение попали сотрудники Дальневосточного филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства». По версии следствия, несколько должностных лиц получили взятку в размере более миллиона рублей за фиктивную классификацию и освидетельствование судов без проверки их технического состояния и систем безопасности, включая противопожарную защиту.