Отключат почти на сутки: тысячи жителей Владивостока снова останутся без воды

Кроме того, в четверг, 8 октября, с 9 утра до 17 часов без холодной воды останутся жители домов №№ 1, 13, 17, 21, 23, 25 по улице Дальзаводской и №№ 80, 80а, 86, 88 по улице Светланской. Причина отключений та же – ремонтные работы.