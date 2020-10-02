Отключат почти на сутки: тысячи жителей Владивостока снова останутся без воды

Posted 2 октября 2020, 09:55
Published 2 октября 2020, 09:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации на официальном сайте «Приморского водоканала», в среду, 7 октября, с 3 часов ночи и до 23:45 из-за ремонтных работ без холодной воды останутся потребители по следующим адресам:
ВНС «Казанская»: Авраменко. Бестужева, 5, 6а, 8. Верхнепортовая. Импортная. Казанская 1, 2, 4, 4/6, 5, 5а, 7, 9. Керченская, 7-11. Крыгина. Лейтенанта Шмидта. Леонова. Лукоморье. Морозова. Паллады. Парусная. Перекопский пер. Пестеля. Полевая. Пристанская. Рейдовая. Розничная. Самарская. Саратовская. Севастопольская. Симбирская. Сипягина. Софьи Перовской. Станюковича. Стрельникова, 3-9, 4-14. Токаревская кошка. Чернышевского. Ялтинская, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а, 12, 14, 16а, 18. Ярославская.
ВНС «Некрасовская»: Авроровская, 24. Аксаковская. Аксаковский переулок. Амурская, 1, 3, 3а, 4, 6. Башидзе, 1а. Бульварная, 15. Володарского, 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47. Волочаевская, 25, 25а, 28. Всеволода Сибирцева, 42, 46 ,59, 71, 77, 105. Гоголя, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 33, 35, 39а, 41, 48, 54. Грибоедова, 42б, 46, 47, 48, 54. Державина, 3, 6, 7, 11-23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59. Железнодорожная, 3. Карамзина, 3, 5, 7. Карьерный пер., 2, 5-9а. Краснознаменный переулок, 10, 12, 12/2, 29. Красного знамени, 39-51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65г, 66, 66б, 69а-77, 76а-104а, 85, 87, 91, 93, 107-115, 119, 121. Крылова, 58. Ломоносова, 5 ст.2. Луцкого, 16, 21. Металлистов, 5, 5а, 11. Московская, 1. Некрасовская, 6а, 9-13, 29, 36-40, 46-58а, 51в, 53, 53а, 53б, 53в, 70-76а, 88, 88а, 90, 100. Некрасовский пер., 1-21, 6, 18, 24-32. Нерчинская, 2-10, 3, 10, 21-27, 32-58. Огарева, 5. Океанский проспект, 20-40, 41, 46, 48, 81-89, 92, 94, 97-109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123в, 129б, 131в, 133, 135. Октябрьская, 2, 14-20а, 20ст.2. Отлогая, 4, 6, 10. Острякова, 1-7, 2-10. Партизанский проспект, 2, 2а, 3, 6-44, 9, 13-19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58в, 59. Пожарского, 3а, 5. Пологая, 50, 53, 53а, 55, 54-68а, 63-69а, 72. Полонского, 7, 19, 25-33, 46. Прапорщика Комарова, 19-35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53 ,54, 56, 62. Союзная, 17, 19, 20 ,20а, 28, 28б, 32в, 36, 40. Толстого, 5б, 5г, 23, 25, 27-37, 38 ст.2, 40а, 41в, 47. Томская, 6, 17а, 19, 21. Тургенева, 8, 11а, 11б, 12а. Суханова, 1, 1а, 2-8д, 5, 5а, 7, 7а, 11-13, 39, 63. Уборевича, 13-21г, 20-30/37. Уткинская, 9-15а, 16-20в, 21, 21а, 30-46, 52. Фонтанная, 36/38-44, 47-61а. Хабаровская, 2-24б, 7-19. Шкипера Гека, 1-15/2, 2-12.
Советский район: 100 лет Владивостока, 150. Байдукова, 12-34. Балтийская, 1-29, 2-30. Биологический пер. Взлетная. Географический пер. Глинки. Крылатый пер. Математический пер. Небесный пер. Облачный пер. Пальчевского, 17. Пилотажный пер. Полетаева, 6в, 17. Радарный пер. Радио, 5. Серова, 22-28а, 35, 35а, 37, 45-51. Соколиный пер. Цимлянская, 1-27, 2-50. Чапаева, 5-31. Ясный пер.
Кроме того, в четверг, 8 октября, с 9 утра до 17 часов без холодной воды останутся жители домов №№ 1, 13, 17, 21, 23, 25 по улице Дальзаводской и №№ 80, 80а, 86, 88 по улице Светланской. Причина отключений та же – ремонтные работы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на минувшей рабочей неделе от холодного водоснабжения была отключена большая часть потребителей в Первомайском районе города.