«Я не готова к зиме»: первый снегопад повалил деревья в Приморье

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В районе посёлка Восток Красноармейского района Приморья на трассу рухнуло несколько деревьев. По версии очевидца, тонкие ветви не выдержали веса первого снега, который выпал накануне в отдельных районах региона.

На фото, которые прислали в редакцию «Восток-Медиа», видны последствия снегопада: заснеженная, совершенно «зимняя» трасса и ветви елей, которые придавлены к земле весом осадков. Местами деревья буквально упали на проезжую часть. В социальных сетях фото последствий снегопада тоже разошлись довольно быстро. «С Новым Годом, что уж!»; «Да как так? Даже осени толком не было! Как и лета…»; «Я ещё не готова к зиме!»; «Красота-то какая… Но хочется, чтобы эта красота длилась месяца полтора максимум». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье уже выпал первый снег. Его заряды накрыли лишь часть края. Например, снег выпал в Красноармейском районе. Кроме того, предстоящей ночью синоптики обещают приморцам новую порцию осадков. Однако, коснётся это только отдельных районов. А вот главный синоптик Приморья Борис Кубай подробно объяснил, что творится с погодой в крае, а также прокомментировал вчерашний смерч и первый снег.