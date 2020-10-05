«Я не готова к зиме»: первый снегопад повалил деревья в Приморье

Posted 5 октября 2020, 06:26
Published 5 октября 2020, 06:26
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
На фото, которые прислали в редакцию «Восток-Медиа», видны последствия снегопада: заснеженная, совершенно «зимняя» трасса и ветви елей, которые придавлены к земле весом осадков. Местами деревья буквально упали на проезжую часть.
В социальных сетях фото последствий снегопада тоже разошлись довольно быстро.
«С Новым Годом, что уж!»;
«Да как так? Даже осени толком не было! Как и лета…»;
«Я ещё не готова к зиме!»;
«Красота-то какая… Но хочется, чтобы эта красота длилась месяца полтора максимум».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье уже выпал первый снег. Его заряды накрыли лишь часть края. Например, снег выпал в Красноармейском районе.
Кроме того, предстоящей ночью синоптики обещают приморцам новую порцию осадков. Однако, коснётся это только отдельных районов.
А вот главный синоптик Приморья Борис Кубай подробно объяснил, что творится с погодой в крае, а также прокомментировал вчерашний смерч и первый снег.