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Posted 5 октября 2020, 06:26

Published 5 октября 2020, 06:26

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Я не готова к зиме»: первый снегопад повалил деревья в Приморье

5 октября 2020, 06:26
Сюжет
Погода
В районе посёлка Восток Красноармейского района Приморья на трассу рухнуло несколько деревьев. По версии очевидца, тонкие ветви не выдержали веса первого снега, который выпал накануне в отдельных районах региона.

На фото, которые прислали в редакцию «Восток-Медиа», видны последствия снегопада: заснеженная, совершенно «зимняя» трасса и ветви елей, которые придавлены к земле весом осадков. Местами деревья буквально упали на проезжую часть.

В социальных сетях фото последствий снегопада тоже разошлись довольно быстро.

«С Новым Годом, что уж!»;

«Да как так? Даже осени толком не было! Как и лета…»;

«Я ещё не готова к зиме!»;

«Красота-то какая… Но хочется, чтобы эта красота длилась месяца полтора максимум».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье уже выпал первый снег. Его заряды накрыли лишь часть края. Например, снег выпал в Красноармейском районе.

Кроме того, предстоящей ночью синоптики обещают приморцам новую порцию осадков. Однако, коснётся это только отдельных районов.

А вот главный синоптик Приморья Борис Кубай подробно объяснил, что творится с погодой в крае, а также прокомментировал вчерашний смерч и первый снег.

#Новости#Общество#Погода#Снегопад#Снег#Эксклюзив
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