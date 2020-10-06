Александр Курочкин: «Мы исключаем конфликт интересов»

«Действительно, в течение двух лет после увольнения с государственной службы бывший чиновник обязан предоставлять сведения о своём дальнейшем трудоустройстве предыдущему работодателю. И работодатель обязан делать это со своей стороны. Такой закон призван исключить так называемый конфликт интересов — ситуацию, когда экс-чиновник получает административные функции в учреждении, которое, например, ранее было ему подконтрольно. Такие уведомления рассматриваются нами в обязательном порядке и затем решение по ним принимается коллегиально на заседании комиссии по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликта интересов», — рассказал Александр Курочкин.