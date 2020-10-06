Александр Курочкин: «Мы исключаем конфликт интересов»

Posted 6 октября 2020, 05:51
Published 6 октября 2020, 05:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Действительно, в течение двух лет после увольнения с государственной службы бывший чиновник обязан предоставлять сведения о своём дальнейшем трудоустройстве предыдущему работодателю. И работодатель обязан делать это со своей стороны. Такой закон призван исключить так называемый конфликт интересов — ситуацию, когда экс-чиновник получает административные функции в учреждении, которое, например, ранее было ему подконтрольно. Такие уведомления рассматриваются нами в обязательном порядке и затем решение по ним принимается коллегиально на заседании комиссии по соблюдению требований служебного поведения и урегулированию конфликта интересов», — рассказал Александр Курочкин.
Отметим, что пять лет назад в Приморском крае было создано особое подразделение исполнительной власти — департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Заместитель директора департамента Валерий Исаченко ранее рассказывал, какие задачи стоят перед ним и его коллегами, и сложно ли их решать.
Он отмечал, что главная задача департамента — формирование у чиновников нетерпимого отношения к коррупционному поведению, профилактика в органах исполнительной власти коррупционных правонарушений, куда входит и устранение причин, способствующих коррупции. Департамент следит за соблюдением антикоррупционных стандартов, осуществляет контроль за чиновниками. Но департамент не ведёт оперативно-розыскную работу и не имеет полномочий на возбуждение уголовных дел, это прерогатива прокуратуры и правоохранительных органов. Работа специалистов среди чиновников менее заметна, чем работа правоохранителей, но она выстраивается в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и следствия.
Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.