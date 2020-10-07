Опять бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

Posted 7 октября 2020, 07:43
Published 7 октября 2020, 07:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали специалисты «Примпогоды», на край выйдет тихоокеанский циклон, обеспечив солнечные и безветренные дни уже в конце рабочей недели.
Столбики не опустятся ниже нулевых отметок даже ночью и на севере края. Средняя температура в ночные часы составит около 6-13 градусов. Днём воздух прогреется до 16-23 градусов.
В воскресенье континентальные районы края окажутся под воздействием тёплого сектора циклона. Придёт облачность. Погода останется достаточно сухой, дождь возможен только на западе региона, ближе к ночи. Кроме того, по сравнению с субботой потеплеет на 1-4 градуса.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночью температура составит 11-14 градусов, днём — около 16-19 градусов.