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Posted 7 октября 2020, 07:43

Published 7 октября 2020, 07:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Опять бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

Опять бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

7 октября 2020, 07:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
В ближайшие выходные в Приморье вернётся «бабье лето». Эти два дня обещают быть достаточно тёплыми и солнечными.

Как рассказали специалисты «Примпогоды», на край выйдет тихоокеанский циклон, обеспечив солнечные и безветренные дни уже в конце рабочей недели.

Столбики не опустятся ниже нулевых отметок даже ночью и на севере края. Средняя температура в ночные часы составит около 6-13 градусов. Днём воздух прогреется до 16-23 градусов.

В воскресенье континентальные районы края окажутся под воздействием тёплого сектора циклона. Придёт облачность. Погода останется достаточно сухой, дождь возможен только на западе региона, ближе к ночи. Кроме того, по сравнению с субботой потеплеет на 1-4 градуса.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночью температура составит 11-14 градусов, днём — около 16-19 градусов.

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#Новости#Общество#Погода
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