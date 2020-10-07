Опять бабье лето? Синоптики рассказали о погоде на выходных в Приморье

В воскресенье континентальные районы края окажутся под воздействием тёплого сектора циклона. Придёт облачность. Погода останется достаточно сухой, дождь возможен только на западе региона, ближе к ночи. Кроме того, по сравнению с субботой потеплеет на 1-4 градуса.