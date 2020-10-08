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Posted 8 октября 2020, 08:30

Published 8 октября 2020, 08:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Косо посмотрел»: в Приморье пенсионер расстрелял прохожих из-за подозрительного вида

«Косо посмотрел»: в Приморье пенсионер расстрелял прохожих из-за подозрительного вида

8 октября 2020, 08:30
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Преступление
Житель Находки выстрелил в прохожих из револьвера из-за их подозрительного вида. Преступника задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Стрельба произошла в районе гаражей по улице Нахимовской. Виновником оказался 61-летний житель Находки.

Оказавшись в полиции, обвиняемый рассказал, что в момент происшествия он шёл в магазин. Проходя мимо гаражей, он встретил двух мужчин — они спросили дорогу у подозреваемого. Поведение встречных по неизвестной причине насторожило стрелка, он вернулся домой, взял оружие, вновь вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Мужчина 42 лет получил огнестрельное ранение.

Прибыв на место, полицейские провели расследование, опросили свидетелей, после чего нашли подозреваемого и задержали его. Во время обыска в квартире стрелка оперативники обнаружили сигнальный револьвер «Наган — С», переделанный в огнестрельный, запасы пороха, патроны и самодельные гранаты.

В данный момент расследование уголовного дела завершено — вина подозреваемого в преступлении против жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности доказана.

Пожилой стрелок также проходит по статьям «Нанесение тяжкого вреда здоровью», «хранение боеприпасов», «незаконная переделка/изготовление оружия».

Материалы переданы в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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