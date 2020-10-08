«Косо посмотрел»: в Приморье пенсионер расстрелял прохожих из-за подозрительного вида

Posted 8 октября 2020, 08:30
Published 8 октября 2020, 08:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Стрельба произошла в районе гаражей по улице Нахимовской. Виновником оказался 61-летний житель Находки.
Оказавшись в полиции, обвиняемый рассказал, что в момент происшествия он шёл в магазин. Проходя мимо гаражей, он встретил двух мужчин — они спросили дорогу у подозреваемого. Поведение встречных по неизвестной причине насторожило стрелка, он вернулся домой, взял оружие, вновь вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Мужчина 42 лет получил огнестрельное ранение.
Прибыв на место, полицейские провели расследование, опросили свидетелей, после чего нашли подозреваемого и задержали его. Во время обыска в квартире стрелка оперативники обнаружили сигнальный револьвер «Наган — С», переделанный в огнестрельный, запасы пороха, патроны и самодельные гранаты.
В данный момент расследование уголовного дела завершено — вина подозреваемого в преступлении против жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности доказана.
Пожилой стрелок также проходит по статьям «Нанесение тяжкого вреда здоровью», «хранение боеприпасов», «незаконная переделка/изготовление оружия».
Материалы переданы в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.