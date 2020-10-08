«Косо посмотрел»: в Приморье пенсионер расстрелял прохожих из-за подозрительного вида

Оказавшись в полиции, обвиняемый рассказал, что в момент происшествия он шёл в магазин. Проходя мимо гаражей, он встретил двух мужчин — они спросили дорогу у подозреваемого. Поведение встречных по неизвестной причине насторожило стрелка, он вернулся домой, взял оружие, вновь вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Мужчина 42 лет получил огнестрельное ранение.