Наблюдательный совет не подтвердил увольнение Юсупова из ВМТП

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Заирбек Юсупов вышел к трудовому коллективу Владивостокского морского торгового порта с речью. После выступления он ещё долго общался с портовиками и отметил, что будет добиваться справедливости через суд. Юсупов подчеркнул, что в своём решении опирается на мнение и поддержку трудового коллектива и рабочих порта.