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Posted 8 октября 2020, 12:04

Published 8 октября 2020, 12:04

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Наблюдательный совет не подтвердил увольнение Юсупова из ВМТП

8 октября 2020, 12:04
Наблюдательный совет не подтвердил увольнение генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова. Об этом вечером в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба Владивостокского морского торгового порта.

«По состоянию на 8 октября 2020 года Наблюдательный совет не предоставил в ВМТП протокол заседания от 30 сентября 2020 c листами письменных мнений членов набсовета. По информации FESCO в СМИ стало известно, что на указанном заседании было принято решение – прекратить полномочия генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова.

По федеральному закону №115-ФЗ от 07.04.2020 Наблюдательный совет обязан составить протокол заседания в течение шести календарных дней. Срок подготовки данного документа истек 6 октября 2020 года.

И.о. генерального директора ВМТП Омаров обращался с требованием о предоставлении протокола от 30 сентября 2020 г. к председателю Наблюдательного совета ВМТП М. Сахарову, однако документ так и не был представлен в ВМТП. Никакой ответной реакции или объяснения причин на официальное требование руководства ВМТП не поступило», - говорится на официальном сайте ВМТП.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Заирбек Юсупов вышел к трудовому коллективу Владивостокского морского торгового порта с речью. После выступления он ещё долго общался с портовиками и отметил, что будет добиваться справедливости через суд. Юсупов подчеркнул, что в своём решении опирается на мнение и поддержку трудового коллектива и рабочих порта.

#Новости#Экономика
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