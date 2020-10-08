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Posted 8 октября 2020, 09:55

Published 8 октября 2020, 09:55

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Во Владивостоке добились отмены разрешения на строительство жилого комплекса

Во Владивостоке добились отмены разрешения на строительство жилого комплекса

8 октября 2020, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Стройка
Владивостокская прокуратура добилась приостановки строительства жилого комплекса по улице Гамарника, 18Б. Проверка началась после публикации под названием «Мэрия Владивостока одобрила стройку на улице Гамарника с нарушением закона — Минстрой ПК».

В январе 2020 года разрешение на строительство жилого комплекса по улице Гамарника, 18Б выдала мэрия Владивостока.

Как выяснили специалисты, действительно это разрешение было выдано с нарушениями градостроительного законодательства — застройщик не мог в реальности обеспечить минимально количество парковочных мест на участке. Кроме того, плотность застройки на территории превышена в 1,5 раза.

В соответствии с этим, прокуратура Владивостока направила иск в Ленинский районный суд для того, чтобы признать выданное разрешение на строительство незаконным.

Суд решил удовлетворить требования прокурора в полном объёме.

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#Новости#Общество#Стройка#Владивосток#Прокуратура
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