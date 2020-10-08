Во Владивостоке добились отмены разрешения на строительство жилого комплекса

Posted 8 октября 2020, 09:55
Published 8 октября 2020, 09:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В январе 2020 года разрешение на строительство жилого комплекса по улице Гамарника, 18Б выдала мэрия Владивостока.
Как выяснили специалисты, действительно это разрешение было выдано с нарушениями градостроительного законодательства — застройщик не мог в реальности обеспечить минимально количество парковочных мест на участке. Кроме того, плотность застройки на территории превышена в 1,5 раза.
В соответствии с этим, прокуратура Владивостока направила иск в Ленинский районный суд для того, чтобы признать выданное разрешение на строительство незаконным.
Суд решил удовлетворить требования прокурора в полном объёме.