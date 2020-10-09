Один погиб, другой в больнице: два человека упали в шахту лифта во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле текущего года лифт с людьми сорвался с высоты в доме во Владивостоке. Происшествие случилось в административном здании на улице Снеговой. В результате падения лифта с четвёртого на первый этаж пострадали два человека – мужчины 27 и 33 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.