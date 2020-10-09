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Posted 9 октября 2020, 12:17

Published 9 октября 2020, 12:17

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

скорая помощь

Один погиб, другой в больнице: два человека упали в шахту лифта во Владивостоке

9 октября 2020, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. скорая помощь
Двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 16 этажа во Владивостоке.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в четверг, 8 октября.

«По версии следствия, 8 октября 2020 года на 16 этаже строительной площадки по улице Нейбута в городе Владивостоке двое рабочих во время производства работ по очистке бетоноподатчика, нарушили правила охраны труда и, оступившись, совершили падение в лифтовую шахту», - сообщили в СК.

Один из мужчин в результате падения скончался, другой находится в больнице с тяжёлыми травмами.

После случившегося следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Ведётся следствие. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили свидетелей трагедии. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле текущего года лифт с людьми сорвался с высоты в доме во Владивостоке. Происшествие случилось в административном здании на улице Снеговой. В результате падения лифта с четвёртого на первый этаж пострадали два человека – мужчины 27 и 33 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

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