Официально: названы все точки ресторанов McDonald’s во Владивостоке

Posted 9 октября 2020, 10:33
Published 9 октября 2020, 10:33
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Информация об этом появилась в пятницу, 9 октября, на официальном сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Сообщается также, что первые предприятия общественного питания McDonald’s будут открыты на Дальнем Востоке уже в декабре 2020 года. Точки «Макдоналдс» также появятся на территории двух торговых центров в городе Хабаровске.
Накануне представители всемирно известной сети общественного питания подписали соглашения о намерениях с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
По официальным данным, до конца текущего года компания инвестирует в развитие на Дальнем Востоке около полумиллиарда рублей. Кроме того, планируется, что «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест. Всем сотрудникам гарантируется трудоустройство в полном соответствии с законом, также компания обещает своим новым работникам предоставить все возможности для карьерного роста.
«Макдоналдс известен во всем мире как работодатель, представляющий возможность трудоустройства с гибким графиком работы. Думаю, студенты во Владивостоке и в Хабаровске оценят преимущества дополнительного заработка. Выход компании на дальневосточный рынок и создание новых рабочих мест в период пандемии – это свидетельство твердых намерений долгосрочного развития в регионе», – отметил генеральный директор АНО «АРЧК ДВиА» Сергей Ховрат.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что около входа в торговый центр «Черёмушки» во Владивостоке появилась вывеска с логотипом сети общественного питания. Также там было размещено объявление о наборе сотрудников на работу в «Макдоналдс».