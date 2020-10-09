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Posted 9 октября 2020, 10:33

Published 9 октября 2020, 10:33

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Официально: названы все точки ресторанов McDonald’s во Владивостоке

9 октября 2020, 10:33
Первые рестораны McDonald’s во Владивостоке будут открыты в трёх торговых центрах: в ТЦ «Березка» на Второй Речке, ТРК «Черемушки» в Первомайском районе города и ТРК «Седанка-Сити» в пригороде дальневосточной столицы.

Информация об этом появилась в пятницу, 9 октября, на официальном сайте Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сообщается также, что первые предприятия общественного питания McDonald’s будут открыты на Дальнем Востоке уже в декабре 2020 года. Точки «Макдоналдс» также появятся на территории двух торговых центров в городе Хабаровске.

Накануне представители всемирно известной сети общественного питания подписали соглашения о намерениях с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

По официальным данным, до конца текущего года компания инвестирует в развитие на Дальнем Востоке около полумиллиарда рублей. Кроме того, планируется, что «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест. Всем сотрудникам гарантируется трудоустройство в полном соответствии с законом, также компания обещает своим новым работникам предоставить все возможности для карьерного роста.

«Макдоналдс известен во всем мире как работодатель, представляющий возможность трудоустройства с гибким графиком работы. Думаю, студенты во Владивостоке и в Хабаровске оценят преимущества дополнительного заработка. Выход компании на дальневосточный рынок и создание новых рабочих мест в период пандемии – это свидетельство твердых намерений долгосрочного развития в регионе», – отметил генеральный директор АНО «АРЧК ДВиА» Сергей Ховрат.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что около входа в торговый центр «Черёмушки» во Владивостоке появилась вывеска с логотипом сети общественного питания. Также там было размещено объявление о наборе сотрудников на работу в «Макдоналдс».

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