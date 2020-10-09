Официально: названы все точки ресторанов McDonald’s во Владивостоке

По официальным данным, до конца текущего года компания инвестирует в развитие на Дальнем Востоке около полумиллиарда рублей. Кроме того, планируется, что «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест. Всем сотрудникам гарантируется трудоустройство в полном соответствии с законом, также компания обещает своим новым работникам предоставить все возможности для карьерного роста.