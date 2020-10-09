«Ранили ноги»: приморские экстремалы сообщили о пугающей находке в лесу

Posted 9 октября 2020, 03:10
Published 9 октября 2020, 03:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Штыри, забитые в землю, тщательно замаскированы в листву. Двое наступили на эти штыри, поранив ноги. С нами были дети, которые бегают. Не дай Бог им запнуться и влететь лицом», — пишет автор публикации в паблике primorye_online.
Приморец рассказал, что они с друзьями нашли 27 штырей, забитых в поваленные деревья и врытых в землю на тропе.
Комментаторы ответили, что, скорее всего, это сделал кто-то из местных отдыхающих, которым мешали любители экстремального отдыха.
«Надо фотоловушки на них ставить. А потом — суп с котом»;
«Они и приварили их ещё? Вот это да»;
«Жуть! Голодные игры какие-то»;
«Достали кого-то эндуристы»;
«Это уже перебор. Тот, кто поставил, прекрасно знает, что по этим тропкам не только эндуристы катают — и грибники ходят, и звери. Поймать и заставить всё убрать»;
«Мне кажется, это егеря местные. Надо на них заяву написать».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в районе 14 км на выезде из Владивостока местных автомобилист пробил железными штырями колеса машины. Позже он предупредил об опасности пользователей соцсетей.