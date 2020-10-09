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Posted 9 октября 2020, 03:10

Published 9 октября 2020, 03:10

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Ранили ноги»: приморские экстремалы сообщили о пугающей находке в лесу

«Ранили ноги»: приморские экстремалы сообщили о пугающей находке в лесу

9 октября 2020, 03:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Любители эндуро — езды на велосипедах и мотоциклах-внедорожниках — решили прокатиться и прогуляться в лесу в районе Шаморы возле Владивостока. В лесу они встретились с серьёзной опасностью.

«Штыри, забитые в землю, тщательно замаскированы в листву. Двое наступили на эти штыри, поранив ноги. С нами были дети, которые бегают. Не дай Бог им запнуться и влететь лицом», — пишет автор публикации в паблике primorye_online.

Приморец рассказал, что они с друзьями нашли 27 штырей, забитых в поваленные деревья и врытых в землю на тропе.

Комментаторы ответили, что, скорее всего, это сделал кто-то из местных отдыхающих, которым мешали любители экстремального отдыха.

«Надо фотоловушки на них ставить. А потом — суп с котом»;

«Они и приварили их ещё? Вот это да»;

«Жуть! Голодные игры какие-то»;

«Достали кого-то эндуристы»;

«Это уже перебор. Тот, кто поставил, прекрасно знает, что по этим тропкам не только эндуристы катают — и грибники ходят, и звери. Поймать и заставить всё убрать»;

«Мне кажется, это егеря местные. Надо на них заяву написать».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в районе 14 км на выезде из Владивостока местных автомобилист пробил железными штырями колеса машины. Позже он предупредил об опасности пользователей соцсетей.

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