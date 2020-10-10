Перестрелка спецназа МВД и вооружённых преступников в Приморье: озвучены подробности

Posted 10 октября 2020, 08:55
Published 10 октября 2020, 08:55
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в ведомстве, ранее стражи порядка обнаружили очаг произрастания манчжурской конопли на полуострове. Когда полицейские прибыли на место, по ним открыли огонь.
Действуя в рамках Федерального закона о полиции, представители ведомства начали стрельбу из табельного оружия. Одного из нападавших удалось нейтрализовать, второй попытался сбежать на автомобиле. Беглеца задержали и доставили в отдел полиции.
Удалось установить, что ранее задержанного уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по факту насилия в отношении представителя власти также примут процессуальное решение.