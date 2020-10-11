Картина дня в Приморье: дикий автобус, снежный прогноз и страх по коронавирусу

Posted 11 октября 2020, 11:57
Published 11 октября 2020, 11:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Неуправляемый автобус
Утро воскресенья, 11 октября, было испорчено резонансным происшествием на Сафонова. С косогора упал пассажирский автобус, который курсирует по маршруту № 39. По предварительным данным, в салоне на момент ЧП пассажиров и водителя не было, «махина» сорвалась с ручника и съехала с косогора.
Пострадали несколько автомобилей, которые были припаркованы вдоль дороги.
Прогноз на неделю
На грядущей неделе приморская погода продемонстрирует свой переменчивый характер. После солнечных и тёплых выходных жителей края ждёт похолодание, дождь и мокрый снег.
Так, 12 октября регион накроет зона фронтальных разделов циклона. Утром в Приморье пройдёт дождь, в северо-восточной части ожидаются вкрапления снега. Вместе с фронтов край посетит холодная воздушная масса, которая вызовет похолодание.
Во вторник, 13 октября, придёт антициклон, осадки закончатся, ночью станет холоднее ещё на 3-6 градусов, а днём потеплеет на 1-4 градуса.
В среду, 14 октября, очередной фронтальный раздел принесёт новую порцию осадков и ещё одну волну похолодания. Причём, говорят синоптики, на этот раз оно будет интенсивнее.
Коронавирус
Учёные перечислили три новых симптома коронавируса. Это боль в мышцах, большая утомляемость и волдыри на ногах. Между тем, главными признаками заболевания по-прежнему остаются высокая температура тела, сухой кашель и отсутствие обоняния.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим средством профилактики коронавируса является футбол, причём, на свежем воздухе.
Между тем, ситуация в стране ухудшается. По последним данным оперштаба, в России уже 1 298 718 человека заразились коронавирусом, вылечились — 1 020 442. При этом сейчас наблюдается очень большой рост количества заболевших. В Приморье ежедневно регистрирует около 80 новых случаев. Общее количество — 12 532 заражения. Действует режим повышенной готовности.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если тенденция роста сохранится, то могут потребоваться новые меры.
«Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — добавил Песков.