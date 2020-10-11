Картина дня в Приморье: дикий автобус, снежный прогноз и страх по коронавирусу

Утро воскресенья, 11 октября, было испорчено резонансным происшествием на Сафонова. С косогора упал пассажирский автобус, который курсирует по маршруту № 39. По предварительным данным, в салоне на момент ЧП пассажиров и водителя не было, «махина» сорвалась с ручника и съехала с косогора.