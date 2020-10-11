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Posted 11 октября 2020, 11:57

Published 11 октября 2020, 11:57

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Картина дня в Приморье: дикий автобус, снежный прогноз и страх по коронавирусу

Картина дня в Приморье: дикий автобус, снежный прогноз и страх по коронавирусу

11 октября 2020, 11:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Главные события воскресенья, 11 октября — в обзоре «Восток-Медиа»

Неуправляемый автобус

Утро воскресенья, 11 октября, было испорчено резонансным происшествием на Сафонова. С косогора упал пассажирский автобус, который курсирует по маршруту № 39. По предварительным данным, в салоне на момент ЧП пассажиров и водителя не было, «махина» сорвалась с ручника и съехала с косогора.

Пострадали несколько автомобилей, которые были припаркованы вдоль дороги.

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Прогноз на неделю

На грядущей неделе приморская погода продемонстрирует свой переменчивый характер. После солнечных и тёплых выходных жителей края ждёт похолодание, дождь и мокрый снег.

Так, 12 октября регион накроет зона фронтальных разделов циклона. Утром в Приморье пройдёт дождь, в северо-восточной части ожидаются вкрапления снега. Вместе с фронтов край посетит холодная воздушная масса, которая вызовет похолодание.

Во вторник, 13 октября, придёт антициклон, осадки закончатся, ночью станет холоднее ещё на 3-6 градусов, а днём потеплеет на 1-4 градуса.

В среду, 14 октября, очередной фронтальный раздел принесёт новую порцию осадков и ещё одну волну похолодания. Причём, говорят синоптики, на этот раз оно будет интенсивнее.

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Коронавирус

Учёные перечислили три новых симптома коронавируса. Это боль в мышцах, большая утомляемость и волдыри на ногах. Между тем, главными признаками заболевания по-прежнему остаются высокая температура тела, сухой кашель и отсутствие обоняния.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что лучшим средством профилактики коронавируса является футбол, причём, на свежем воздухе.

Между тем, ситуация в стране ухудшается. По последним данным оперштаба, в России уже 1 298 718 человека заразились коронавирусом, вылечились — 1 020 442. При этом сейчас наблюдается очень большой рост количества заболевших. В Приморье ежедневно регистрирует около 80 новых случаев. Общее количество — 12 532 заражения. Действует режим повышенной готовности.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если тенденция роста сохранится, то могут потребоваться новые меры.

«Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — добавил Песков.

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#Новости#Общество#COVID-19
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