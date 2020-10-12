«Король родом из Владивостока» — на выставку памяти Юла Бриннера приглашает «Арка»

Posted 11 октября 2020, 23:24
Published 11 октября 2020, 23:24
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Все экспонаты выставки предоставлены музеем истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Кроме фотографий самого Юла Бриннера в разные годы жизни до уникального снимка семейства его деда, Юлия Бринера (в честь которого и был назван наш знаменитый земляк), представлены также шляпа артиста и уникальная фарфоровая тарелка лимитированного (всего 150 штук было выпущено) тиража — с кадрами из фильма «Король и я» (роль короля Сиама принесла актеру премию «Оскар»)
Организаторы выставки подчеркивают: Юл Бриннер примерял на себя самые разные роли и в кино, и в жизни. Король Сиама и фараон Рамзес, советские майор и генерал, Дмитрий Карамазов и Тарас Бульба, флибустьер и ковбой-авантюрист из «Великолепной семерки». Воплощать на экране таких разных героев помогал жизненный опыт, в котором были и циркачество, и цыганщина, и работа грузчиком… А того, что не довелось изведать самому, с избытком хватало в генах, доставшихся от отца и деда. Ведь Юл был родом из династии приморских горноруд-ных королей.
В плеяде знаменитых фамилий Приморья семья Бринеров занимает особое место. Три ее поколения внесли значимую лепту в развитие и историю края.
Родоначальник династии — швейцарец Юлий Бринер, который в 1874 году поселился во Владивостоке, где быстро стал заметной личностью: купец 1-й гильдии, человек, начавший разработку руды в Тетюхе (сегодня — Дальнегорск), почетный горожанин, один из основателей и меценатов Общества изучения Амурского края.
У Юлия Ивановича была большая семья (и фото этого внушительного клана есть на выставке) — шестеро детей! Маленький Юлий, названный в честь деда, родился в семьи Бориса Юльевича Бринера. Он был крещен в православной Свято-Никольской церкви. Прожил первые 7 лет в столице Приморья, которую покинул вместе с матерью и сестрой Верой в 1927 году, переехав в Харбин, а после японской оккупации Маньчжурии в 1932 году — в Европу. Юлом Бриннером он стал уже в США, куда переехал, чтобы учиться у Михаила Чехова. Он сократил свое имя и добавил в фамилию вторую Н — так она звучала на английском лучше. Юла Бриннера называли самым красивым актером Голливуда, его образ — с бритой налысо головой, выразительными чертами лица и огромными глазами — был неотразим. Секс-символ своего времени! На фотографиях на выставке посетители могут сравнить, какой Юл лучше — с шевелюрой или без.
В мире не существует более ни одного актера русского происхождения, который имел бы сразу две премии — «Оскар» и «Тони». И он родился и провел свое детство во Владивостоке! Об этом нельзя забывать, так же, как и о вкладе семьи Бринеров в развитие Приморья. Об этом напоминает и выставка в «Арке».