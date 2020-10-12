«Король родом из Владивостока» — на выставку памяти Юла Бриннера приглашает «Арка»

У Юлия Ивановича была большая семья (и фото этого внушительного клана есть на выставке) — шестеро детей! Маленький Юлий, названный в честь деда, родился в семьи Бориса Юльевича Бринера. Он был крещен в православной Свято-Никольской церкви. Прожил первые 7 лет в столице Приморья, которую покинул вместе с матерью и сестрой Верой в 1927 году, переехав в Харбин, а после японской оккупации Маньчжурии в 1932 году — в Европу. Юлом Бриннером он стал уже в США, куда переехал, чтобы учиться у Михаила Чехова. Он сократил свое имя и добавил в фамилию вторую Н — так она звучала на английском лучше. Юла Бриннера называли самым красивым актером Голливуда, его образ — с бритой налысо головой, выразительными чертами лица и огромными глазами — был неотразим. Секс-символ своего времени! На фотографиях на выставке посетители могут сравнить, какой Юл лучше — с шевелюрой или без.