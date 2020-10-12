В Лучегорске открыли комплекс по сортировке мусора

Комплекс в Лучегорске будет работать в одну смену и принимать 10 тысяч тонн отходов в год со всего Пожарского района. На переработку после сортировки отправятся стекло, пластик, бумага, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен. Опасные отходы будут направлять на специализированные предприятия по утилизации.