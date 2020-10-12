В Лучегорске открыли комплекс по сортировке мусора

Posted 12 октября 2020, 02:34
Published 12 октября 2020, 02:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Строительство новой линии сортировки отходов — свидетельство последовательного выполнения в Приморье плана национального проекта «Экология». Этот нацпроект в регионе синхронизируется с краевой государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020–2027 годы. Его мероприятия направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки. В частности, перед регионом стоит задача довести уровень перерабатываемого мусора до 60% к 2024 году.
Комплекс в Лучегорске будет работать в одну смену и принимать 10 тысяч тонн отходов в год со всего Пожарского района. На переработку после сортировки отправятся стекло, пластик, бумага, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен. Опасные отходы будут направлять на специализированные предприятия по утилизации.
Приморский край постепенно внедряет цивилизованные схемы обращения с отходами. Пальму первенства в этом держит Владивосток, где уже несколько лет действует две линии сортировки мусора. Власти региона уделяют внимание и отдалённым населенным пунктам, оборудуя в них контейнерные площадки и создавая новые сортировочные комплексы.
Вполне возможно, что следующим районом, в котором займутся сортировкой отходов, будет Кировский — там речь идёт о привлечении в эту сферу частных инвестиций.