Гороскоп на 14 октября: Весы на пороге перемен, а Скорпионы весьма изобретательны

ОВНЫ имеют возможность оставить все свои сомнения, и не только принять какое-то важное решение, но и привести его в исполнение — во всяком случае, приступить к этому. Многие из Овнов от рождения умеют использовать то, что подкидывает жизнь, в своих интересах, и это дает отличные результаты.