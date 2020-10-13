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Posted 13 октября 2020, 07:30

Published 13 октября 2020, 07:30

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Гороскоп на 14 октября: Весы на пороге перемен, а Скорпионы весьма изобретательны

13 октября 2020, 07:30
«Восток-Медиа» публикует ежедневный гороскоп от популярного приморского салона «Мандрагора»

ОВНЫ имеют возможность оставить все свои сомнения, и не только принять какое-то важное решение, но и привести его в исполнение — во всяком случае, приступить к этому. Многие из Овнов от рождения умеют использовать то, что подкидывает жизнь, в своих интересах, и это дает отличные результаты.

У ТЕЛЬЦОВ сейчас напряжённый ответственный период, предстоит решать вопросы, от которых зависит благополучие всего рабочего коллектива или семьи. Не забывайте опираться на предыдущий опыт, как свой, так и своих знакомых.

У БЛИЗНЕЦОВ — удачное время для обмена информацией. Намечается прорыв в работе, приток средств, а перспективные идеи возникают буквально из ниоткуда. Ваша задача — суметь ими воспользоваться.

РАКИ, если вам не нравится ситуация — начинайте ее менять. И помните — только в общении с другими вы можете убедится, что ваше развитие, внутренние перемены — не ваша фантазия! Разошлите необходимые письма, сделайте звонки.

Пища ЛЬВОВ должна быть сегодня разнообразной и вкусной. Постарайтесь соблюдать во всем чувство меры, не перенапрягаться физически. Это день подведения итогов и отказа от того, что мешает проявиться в полную силу.

ДЕВЫ могут впасть в заблуждение относительно чьих-то намерений. Избегайте категоричности, обсуждая чужие поступки: возможно, вы не владеете всей информацией. Возможна неожиданная прибыль, однако деньги будет трудно потратить с умом.

ВЕСОВ найдёт интересная информация, способная в ближайшее же время много изменить. Возможно, не обойтись без перемен в личной жизни, и пришла пора сделать решающий шаг. Если накопилась усталость, используйте вечер этого дня для расслабления и медитации.

СКОРПИОНЫ изобретательны, как никогда, чем производят благоприятное впечатление на свое окружение. На этот день можно запланировать активную умственную деятельность: наступил подходящий момент для повышения квалификации, обучения, исследований во всех областях.

У СТРЕЛЬЦОВ удачно завершатся походы по инстанциям и хлопоты, связанные с финансами. Неуверенность в собственных планах может помешать вам продвинуться вперед в действительно важном вопросе. Учитесь взаимодействовать с окружающим миром без слов, на энергетическом уровне.

Многие КОЗЕРОГИ совершат сегодня удачные поездки и завяжут полезные знакомства. На работе возможны сложности, но не стоит падать духом. Несмотря на трудности, идёт укрепление связей, вы выходите на новый уровень.

ВОДОЛЕЯМ возросшую активность советуем направить в мирное русло, а свободное время посвятить развитию значимых для них отношений или любимому делу. Легко завершатся старые дела, так же легко начнут осуществляться новые проекты.

Многие РЫБЫ сменят ритм жизни на более напряжённый в связи с расширением круга общения. Растёт сфера вашего влияния среди коллег по работе, хорошее время для переговоров с влиятельными людьми.

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